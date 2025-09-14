Esposa de Bruce Willis revela detalles desconocidos sobre su enfermedad: "Solo necesitamos apoyo"

Suscríbete a nuestros canales

El icónico actor, Bruce Willis, continúa librando una batalla muy distinta, lejos de los reflectores.

Su diagnóstico de demencia frontotemporal conmocionó al mundo, y su familia, en especial su esposa, Emma Heming, decidió compartir detalles sobre el lento y doloroso camino que los ha llevado hasta este punto.

Ahora, en una reciente entrevista con "Fox News Digital", Heming reveló nuevos detalles sobre incidentes ocurridos en las grabaciones de Willis que podrían tener incidencia en su diagnóstico.

¿Qué ocurrió con Bruce Willis en el set de filmación?

De acuerdo con el testimonio de Emma, se cree que un trauma auditivo sufrido durante el rodaje de "Duro de matar" marcó el inicio de un daño irreversible, confundiendo a su familia y a su entorno durante años, quienes lo atribuyeron a la edad y a una simple pérdida de audición.

Hoy, entienden que esa dificultad para oír era solo uno de los muchos rompecabezas que, con el tiempo, encajarían en el diagnóstico final.

Para la familia de Willis, los primeros síntomas se presentaron como cambios sutiles y fáciles de malinterpretar.

Su esposa, Emma, pensó que se trataba de un proceso natural de envejecimiento. Sus hijas incluso bromeaban sobre la dificultad de su padre para escucharlas, atribuyéndola a un daño auditivo de la película.

No fue sino hasta que su comportamiento comenzó a cambiar, mostrando una falta de empatía, un síntoma poco conocido de la demencia frontotemporal, que la familia comprendió la gravedad de la situación.

Este tipo de demencia, que a menudo afecta a personas más jóvenes, se manifiesta progresivamente afectando la conducta, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Un diagnóstico revelador que lo cambió todo

En 2022, la familia de Willis anunció que el actor padecía afasia, una condición que afecta la capacidad de hablar y comprender el lenguaje.

Sin embargo, menos de un año después, el diagnóstico se volvió más específico y desgarrador: demencia frontotemporal (FTD). Esta enfermedad neurodegenerativa provoca la degeneración de los lóbulos frontal y temporal del cerebro, afectando el comportamiento, el lenguaje y las funciones motoras.

La afasia que padecía Willis era, en realidad, un síntoma de este trastorno más complejo.

El camino de decisiones difíciles

Emma Heming compartió una de las decisiones más difíciles que ha tomado: trasladar a Bruce a una casa de cuidados especiales.

Aunque esta mudanza fue dolorosa, la decisión se tomó pensando en el bienestar de sus hijas, para que pudieran vivir en un ambiente diseñado para ellas, no para la enfermedad de su padre.

Este nuevo hogar, ubicado cerca de la familia, ofrece cuidados las 24 horas en un entorno tranquilo y seguro, lo cual es crucial para la progresión de la enfermedad. A pesar del cambio, la familia sigue unida.

"Ya somos duras con nosotras mismas", dijo Emma. "Ya cargamos con la vergüenza y la culpa. No necesitamos más. Sólo necesitamos que nos apoyen".

Las hijas de Willis pasan tiempo de calidad con él todos los días, y los desayunos y las cenas se mantienen como un ritual sagrado que mantiene vivo el vínculo familiar.

El diagnóstico de Bruce Willis ha llevado a su esposa a convertirse en una incansable portavoz sobre la demencia. El dolor la ha motivado a escribir un libro, "The Unexpected Journey", una guía para cuidadores que busca ofrecer apoyo y conocimiento a quienes atraviesan por situaciones similares.

