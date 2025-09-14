¡En video! Sheryl Rubio comparte las primeras palabras de su hija: ¿Dijo mamá o papá?

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante venezolana, Sheryl Rubio, difundió un video de su hija Remi diciendo sus primeras palabras.

Imágenes llenas de ternura e inocencia Remi, a días de cumplir los 10 meses de vida dijo sus primeras palabras y sorprendentemente esto fue lo que dijo.

Primeras palabras de Remi

A través de su cuenta en la plataforma Tik Tok, la actriz difundió un video en el que muestra a la pequeña Remi mientras dice sus primeras palabras.

Rubió acompañó el video con el mensaje "Me desmayo… dejaré esto por aquí y me iré lentamente…".

La pequeña Remi comienza diciendo mamá, luego de repetirlo un par de veces, finalmente dijo papá.

Reaccionan los internautas

De inmediato los internautas no dudaron en comentar sobre la ternura de la hija de Sheryl, entre los comentarios se pueden leer diferentes mensajes de los seguidores y fanáticos de Rubio.

"Remiiiii hermosaaaaaa 🥺 creces tan rápido, tus tíos de internet te adoraaaaan".

"BASTAAA, ¿cómo es que el embarazo de Sheryl duró como tres años y está criatura crece tan rápido??".

"Los papás se pelean por ver que dicen primero los bebés Remi: Mamá y papá de una vez para que no peleen 😌 DIOS PUEDE SER MAS TIERNA Y BELLA ".

Estos son algunos de los comentarios que los internautas dejaron al ver a la pequeña decir sus primeras palabras a dos días de cumplir los 10 meses de vida.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube