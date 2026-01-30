Café y microbiota intestinal: experto revela cómo esta bebida es fundamental para las defensas del organismo

Suscríbete a nuestros canales

En la actualidad, la preocupación por mantener un estilo de vida saludable ha puesto el foco en la alimentación consciente y el cuidado de nuestro cuerpo desde el interior.

Uno de los temas que más interés despierta entre científicos y nutricionistas es la salud digestiva, pues se ha descubierto que nuestro bienestar general depende, en gran medida, del estado de los microorganismos que habitan en nuestro sistema. En este contexto, alimentos y bebidas que consumimos a diario están siendo reevaluados bajo una nueva luz.

El café, que durante décadas fue objeto de debate y en ocasiones señalado como un hábito poco saludable, está viviendo una auténtica rehabilitación científica. Lo que antes se consideraba un simple estimulante para despertar por las mañanas, hoy se revela como una fuente rica en compuestos que favorecen procesos vitales.

Las investigaciones más recientes sugieren que esta bebida milenaria no solo nos aporta energía, sino que actúa como un soporte fundamental para las defensas naturales de nuestro organismo.

Foto: Freepik

Un café al día para un sistema digestivo más fuerte y diverso

Según las explicaciones del reconocido experto Tim Spector, beber café habitualmente tiene un impacto directo y muy positivo en nuestra flora intestinal. Al contrario de lo que se pensaba antiguamente, el café ayuda a que nuestro intestino albergue una mayor variedad de bacterias "buenas".

Esto es crucial, ya que un ecosistema interno diverso es sinónimo de un cuerpo más resistente a las enfermedades y con una mejor capacidad para procesar los nutrientes.

Spector destaca que el café contiene una cantidad sorprendente de fibra soluble y polifenoles, elementos que sirven de alimento para bacterias específicas que combaten la inflamación. De hecho, se ha observado que quienes consumen esta bebida presentan una presencia mucho más alta de ciertos microorganismos beneficiosos que ayudan a regular el corazón y el metabolismo. Consumir entre dos y cuatro tazas diarias podría incluso reducir el riesgo de problemas cardíacos en un 15%.

¿Cómo tomarlo?

El experto advierte que para obtener estos beneficios es fundamental cuidar cómo lo tomamos. El secreto reside en disfrutar del café en su estado más puro posible, evitando el exceso de azúcares refinados o cremas industriales que podrían anular sus propiedades naturales. Esa taza de café matutina es mucho más que un placer sensorial; es una herramienta sencilla y efectiva para nutrir nuestra salud desde adentro.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube