¡Atento! Conoce el cronograma del suministro de agua para este fin de semana en Baruta

El alcalde del municipio Baruta, del estado Miranda, Darwin González, difundió este jueves cómo quedó el cronograma de suministro de agua para este fin de semana del 31 de enero al 01 de febrero.
A través de sus redes sociales, el alcalde González compartió el cronograma que suministró la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital).
Cronograma de agua en Baruta
De acuerdo con la información que suministró González, el cronograma de distribución de agua en el municipio quedó de la siguiente forma:
Sábado 31 de enero (Cotas Bajas):
- Anacoco
- Los Mangos
- El Relleno
- La Pedrera
- Maisanta
- Calle Sucre
- Bolivar Sur
- Garibaldi
- Las Palmas
- El Rosario
- Las Dalias
- Santa Cruz calle Trujillo
- Terrazas del Club Hípico
- Lomas del Club Hípico
- Calle Macareo
- Lomas de La Trinidad
- La Bonita
- Sorocaima
- Las Esmeraldas
- Escampadero
- El Pozo
- La Cancha
- La Capilla A y B
- Araguaney
- La Esperanza alta y baja
- Tito Salas
- Los Samanes partes bajas
- Guaicay partes bajas
Domingo 01 de febrero (Cotas Altas):
- Conjunto Residencial El Naranjal
- Las Danielas
- Los Samanes partes altas
- Guaicay partes altas
- Las Minitas
- Polifibra
- La Naya
- Terrazas de Santa Inés
- Colegio Americano
- Calle Victoria
- Federación
- Bolívar Norte
- Quebrada Seca
- Miranda
- Los Manguitos
- Anacoco calle principal
Visita nuestra sección de Comunidad
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube