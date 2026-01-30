¡Atento! Conoce el cronograma del suministro de agua para este fin de semana en Baruta

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde del municipio Baruta, del estado Miranda, Darwin González, difundió este jueves cómo quedó el cronograma de suministro de agua para este fin de semana del 31 de enero al 01 de febrero.

A través de sus redes sociales, el alcalde González compartió el cronograma que suministró la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital).

Cronograma de agua en Baruta

De acuerdo con la información que suministró González, el cronograma de distribución de agua en el municipio quedó de la siguiente forma:

Sábado 31 de enero (Cotas Bajas):

Anacoco

Los Mangos

El Relleno

La Pedrera

Maisanta

Calle Sucre

Bolivar Sur

Garibaldi

Las Palmas

El Rosario

Las Dalias

Santa Cruz calle Trujillo

Terrazas del Club Hípico

Lomas del Club Hípico

Calle Macareo

Lomas de La Trinidad

La Bonita

Sorocaima

Las Esmeraldas

Escampadero

El Pozo

La Cancha

La Capilla A y B

Araguaney

La Esperanza alta y baja

Tito Salas

Los Samanes partes bajas

Guaicay partes bajas

Domingo 01 de febrero (Cotas Altas):

Conjunto Residencial El Naranjal

Las Danielas

Los Samanes partes altas

Guaicay partes altas

Las Minitas

Polifibra

La Naya

Terrazas de Santa Inés

Colegio Americano

Calle Victoria

Federación

Bolívar Norte

Quebrada Seca

Miranda

Los Manguitos

Anacoco calle principal

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube