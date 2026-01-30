¿Mensaje encubierto para Ángela Aguilar? La canción que revive la polémica de Fan de su relación

Suscríbete a nuestros canales

La cantante argentina Yami Safdie vuelve a encender el fuego digital con un tema que muchos interpretan como indirecta para Ángela Aguilar, generando debate en redes sociales.

La controversia que surgió con la frase "Fan de su relación", ligada a la polémica historia entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, ha regresado al centro del espectáculo tras el lanzamiento de un tema por parte de la artista argentina Yami Safdie.

El tema que desató el nuevo debate

Yami Safdie compartió en TikTok un fragmento de su canción dedicada a las “fan de su relación”, lo cual desató todo tipo de especulaciones entre internautas, quienes rápidamente asociaron la lírica con la polémica alrededor de Aguilar y su historia con Nodal.

La letra describe a una mujer que “no se hace la buena” y que se involucra en vidas ajenas con intenciones escondidas, lo que muchos usuarios interpretaron como una indirecta sin nombre, pero con clara referencia a Ángela Aguilar y la historia que ha sido tema de discusión en medios y redes.

Publicación eliminada y reacción en redes

Aunque la cantante argentina eliminó el video original de TikTok, por razones no confirmadas, el efecto viral ya estaba en marcha. Usuarios capturaron y compartieron el material, multiplicando los comentarios y las referencias hacia Ángela Aguilar.

En los comentarios, muchos preguntaron si el personaje de la canción era precisamente la cantante mexicana, señalando frases y alusiones que relacionan la letra con la discusión que gira desde hace meses en torno al vínculo entre Aguilar y Nodal.

La frase que se convirtió en símbolo de polémica

Fan de su relación se hizo viral originalmente tras un comentario de Ángela Aguilar en una publicación de Christian Nodal junto a su entonces pareja antes de que Aguilar y Nodal confirmaran su romance.

Desde entonces, la expresión quedó vinculada a críticas, memes y debates digitales, y ha sido retomada por diversas figuras y usuarios como símbolo del conflicto mediático que rodea a la familia Aguilar y al cantante mexicano.

¿Ángela Aguilar ha reaccionado?

Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha emitido un comentario público sobre la canción de Yami Safdie ni sobre la interpretación que muchos están haciendo en redes. Tampoco hay indicios oficiales de acciones legales relacionadas con el uso de la frase Fan de su relación, más allá de rumores que han circulado desde hace tiempo en internet.

La publicación eliminada, los nuevos comentarios en redes y la rápida viralización de la canción confirman que la historia que comenzó con la frase Fan de su relación no se ha ido del todo, y que cuando vuelve a surgir, lo hace en medio de controversia y debate digital entre fans y críticos de las celebridades involucradas.

