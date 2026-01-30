Lady Gaga confirmó su presentación en los premios Grammy 2026

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Lady Gaga se suma al listado de los artistas confirmados que se presentarán en los Grammy 2026 que se llevarán a cabo el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Gaga consiguió siete nominaciones en la próxima edición de los premios de la Academia de la Grabación, entre los que destacan las categorías más importantes como grabación y canción del año por el tema ‘Abracadabra’; o álbum del año por su trabajo ‘Mayhem’.

Por otra parte, el rapero Kendrick Lamar lidera estas nominaciones con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas.

Otros artistas que también se presentarán en 68ª edición de los premios son Addison Rae, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Lukas Nelson, Lauryn Hill, Olivia Dean, Pharrell Williams, Post Malone, Slash, SOMBR, The Marías, entre otros.

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network, y en vivo a través de la plataforma de contenido en línea Paramount+.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube