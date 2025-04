Lady Gaga habla sobre Madonna: No quiero ser comparada nunca más

Suscríbete a nuestros canales

Lady Gaga desde el comienzo de su carrera ha formado parte de lo que se considera una de las rivalidades más emblemáticas del pop. Durante una entrevista para Beats 1 de Apple Music la cantante critico de forma indirecta a Madonna: "Nunca se me habría pasado hacer un disco sobre menear el … en la discoteca. Lo habría encontrado superficial", en alusión al enfoque más comercial de su predecesora.

La tensión escaló cuando el locutor Zane Lowe comparó sus trayectorias. Gaga, visiblemente irritada, respondió: "Madonna y yo somos muy diferentes. Toco instrumentos, escribo y produzco mi música. No me limito a ensayar shows una y otra vez". Además, destacó su enfoque "espontáneo" y su disposición a "fracasar y romperse" como sellos distintivos, contrastándolos con el perfeccionismo de Madonna.

El momento más contundente llegó al cerrar: "Yo soy yo. No quiero ser comparada con nadie nunca más". Estas palabras resonaron en redes sociales, donde fans de Madonna la acusaron de faltarle al respeto, especialmente en el día en que la Reina del Pop recibió una nominación histórica al Songwriters Hall of Fame.

¿Por qué esta rivalidad persiste tras más de una década?



El conflicto se remonta a 2011, cuando "Born This Way" de Gaga fue acusada de plagiar "Express Yourself" de Madonna. La Reina del Pop tildó el tema de "reductivo" en 2012, generando una brecha pública. Aunque Gaga inicialmente minimizó las similitudes: "Es la misma progresión de acordes usada en el disco durante 50 años", Madonna nunca olvidó el gesto, incluso mezclando ambas canciones en su gira MDNA Tour para evidenciar el parecido.

En 2025, la tensión resurgió: Madonna publicó en Instagram un críptico "¿Viste que fulana te copió?" días después del concierto de Gaga en Coachella, interpretado como una indirecta. Aunque limitó los comentarios, sus seguidores inundaron redes con mensajes como "¡Gaga siempre copiándote!".

Gaga, por su parte, ha intentado distanciarse artísticamente. En Joanne, optó por un sonido country y letras introspectivas, lejos del pop electrónico de sus inicios. Sin embargo, hasta este giro fue comparado con la etapa folk de Madonna en Music (2000), lo que refleja la sombra alargada de la leyenda.



Mientras Madonna, a sus 66 años, defiende su título como "la mayor estrella pop de todos los tiempos", Gaga busca consolidarse como una artista multifacética —actriz ganadora de un Óscar, activista y compositora—. Su discurso en la entrevista subraya esta lucha: "No quiero ser una máquina del sistema" .La polémica, aunque desgastante, revela un dilema cultural: la presión por etiquetar a las mujeres en competencia, incluso cuando sus trayectorias divergen. Como resumió un analista: "Gaga no necesita el trono de Madonna; ya forjó el suyo".

