El Parque Monumental Ana María Campos celebra su segundo aniversario

El recinto ha organizado una agenda de actividades para este sábado 31 de enero, a partir de las 4:00 p.m. El anuncio fue realizado por el Alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, y el presidente del comité, Omar Enrique Gotera.

La programación del aniversario incluye presentaciones musicales. Los artistas confirmados para actuar son:

Las Chicas del Can

Gaiteros de Corazón

Alitasia

Omar Enrique

Alejandro Palacios (como invitado internacional)

También se realizarán actividades para niños y adultos.

Sobre los Carnavales 2026

Las autoridades informaron sobre la agenda preparada para los próximos Carnavales. Se confirmó una programación especial con actividades temáticas que se llevarán a cabo en las instalaciones del Parque Monumental Ana María Campos y en el Parque Vereda del Lago.

Extensión de la Feria de la Chinita

Este año se cumple la edición número 60 de la Feria de la Chinita. A través de un Decreto, se indicó que el Alcalde del Municipio podría anunciar próximamente que los eventos se extenderán. El periodo abarcaría desde la Bajada de la Virgen, que se realiza el último sábado de octubre, hasta la Aurora de la Chinita, que se celebra el primer domingo de diciembre.

