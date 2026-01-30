¡Un dueto inesperado! Maluma y Kany García unen sus voces en el nuevo sencillo “1+1”

Suscríbete a nuestros canales

El cumpleaños de Maluma llegó con un regalo para sus fans. Este miércoles 28 de enero, el cantante colombiano celebró sus 32 años estrenando “1+1”, una vibrante salsa romántica a dúo con la multipremiada artista puertorriqueña Kany García. El lanzamiento, descrito por el propio Maluma como el inicio de una “nueva era”, marca una incursión clara del ídolo del urbano en ritmos latinos tradicionales y se presenta como un himno a la libertad de amar sin culpas ni complejos.

Un regalo de cumpleaños y un nuevo giro artístico

“El regalo no es para mí, es para ustedes”, declaró Maluma en sus redes sociales al presentar el sencillo. El lanzamiento coincide con un momento personal de gran madurez para el artista, marcado por la paternidad tras el nacimiento de su hija Paris y la reciente pérdida de su colega Yeison Jiménez. Sobre este último, Maluma confesó que el hecho “le cambió muchísimo la mentalidad”, invitándolo a vivir el presente. “1+1” parece ser el fruto de esa reflexión: una canción que invita a disfrutar del amor y la conexión genuina, dejando “la culpa fuera de la habitación”.

La fórmula musical

El tema es una apuesta decidida por la salsa romántica, siguiendo la tendencia de otros grandes del género urbano como Bad Bunny y Karol G de explorar raíces musicales latinas. La letra propone un juego de seducción audaz, donde la química vocal entre la profundidad lírica de García y el sello característico de Maluma resuelve la “ecuación” del deseo.

Más allá de un dúo, la colaboración funciona como un puente cultural entre Colombia y Puerto Rico, celebrando la riqueza diversa de la música latina contemporánea. La canción fue escrita y producida entre Turks and Caicos y Miami por un equipo de lujo que incluye a ambos artistas, junto a Rafael Arcaute y Richi López, entre otros.

Un videoclip que sabe a bandeja paisa

Dirigido por el aclamado director creativo Stillz (Bad Bunny, Rosalía), el videoclip fue filmado en Medellín y es una carta de amor a la cultura antioqueña. La narrativa visual está construida ingeniosamente alrededor de la preparación de una bandeja paisa, uno de los platos insignia de Colombia.

La cámara sigue un viaje desde la finca rural, pasando por el mercado y la carnicería, hasta la cocina del propio Maluma, donde se prepara el emblemático plato con humor y pasión. El video muestra a Kany García llegando a una finca durante la “hora dorada” y siendo despedida por Maluma en una ceremonia con aire folclórico, fusionando el ritmo de la salsa con gestos, texturas y movimientos de la vida cotidiana colombiana.

