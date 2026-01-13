¡Un 2026 renovado! El cantante Maluma decidió cambiar de look y estás son las reacciones

Suscríbete a nuestros canales

Maluma comenzó el 2026 con un cambio que no pasó desapercibido. El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al aparecer sin barba, una imagen poco habitual en sus más recientes etapas públicas. La decisión, aunque sencilla, bastó para encender las redes sociales y generar una ola de comentarios que rápidamente se volvieron virales.

Acostumbrado a marcar tendencia con su estilo, el artista volvió a captar la atención con el foco estuvo puesto en su apariencia y en cómo un ajuste en su look fue suficiente para provocar miles de reacciones entre sus fanáticos.

Un look que no tocaba desde hace años

Durante los últimos años, Maluma había mantenido una imagen bastante definida, con la barba como parte constante de su identidad visual. Ese estilo lo acompañó en giras, alfombras rojas, videoclips y apariciones públicas, convirtiéndose casi en una marca personal de su etapa más reciente.

Por eso, la ausencia de barba llamó especialmente la atención. El cambio no solo rompió con una costumbre estética prolongada, sino que también dejó ver un rostro que muchos seguidores no recordaban, reforzando la sensación de renovación con la que el cantante arrancó el nuevo año.

Reacciones inmediatas y comentarios virales

La nueva imagen del intérprete no tardó en circular por redes sociales, donde los comentarios comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos. La mayoría de las reacciones fueron positivas, destacando que el cantante luce más joven y que el cambio le favorece notablemente.

Entre los mensajes más repetidos, los seguidores coincidieron en que Maluma mantiene su atractivo con cualquier estilo. Para muchos, el rostro afeitado resaltó rasgos que habían quedado en segundo plano, y le restó años de edad, entre los comentarios se observan:

"Maluma sin barba es mi debilidad", "Se quitó como 15 años", "El hombre más guapo del mundo" "Se ve bien de cualquier forma" "Es muy joven"

Imagen, estilo y control de la conversación

Maluma ha demostrado a lo largo de su carrera que su imagen es parte fundamental de su presencia mediática. Cada cambio, por mínimo que sea, se convierte en tema de conversación, y este nuevo look no fue la excepción.

Con este gesto, el cantante reafirma su capacidad para dominar la atención pública sin grandes anuncios ni estrategias elaboradas. Un simple cambio de apariencia fue suficiente para volver a colocarlo en tendencia y confirmar que, en el mundo de la farándula, Maluma sigue siendo un nombre que genera impacto inmediato.

