¿Qué pasa entre Justin Bieber y Hailey? La modelo pone fin a las especulaciones sobre su matrimonio

Hailey Bieber utilizó su cuenta de Instagram para cortar de raíz una nueva polémica sobre su matrimonio con Justin Bieber. En una historia, escribió de manera directa: “No reposteé ningún video hablando de mi relación. ¡Que tengan un hermoso sábado!”. Su reacción fue inmediata ante el rumor de que había compartido un video de TikTok donde una usuaria analizaba relaciones de celebridades.

En dicho video, se afirmaba que muchas parejas famosas se mantienen unidas porque la mujer “tolera la mediocridad y el abuso”. La creadora de contenido llegó a afirmar: “No hay mejor ejemplo que Hailey Bieber y Justin Bieber”, sugiriendo que Hailey permanece en la relación porque “tolerará ese abuso”. Rápidamente, se esparció la versión de que la propia Hailey había compartido ese análisis, algo que ella se encargó de desmentir.

La defensa de su intimidad

Este incidente es solo el último de una larga serie de especulaciones que la pareja enfrenta. En una entrevista con Vogue en mayo, Hailey expresó su frustración: “Pensé que después de siete años esto ya habría pasado, y no ha sido así”. Incluso el nacimiento de su hijo, Jack Blues, en agosto de 2024, no amortiguó los rumores.

Hailey confesó lo difícil que fue vivir el posparto bajo el foco público: “Estar en posparto es el tiempo más sensible de mi vida, y encima leer todos los días en internet ‘se van a divorciar’ o ‘no son felices’ es una locura”. Pese a las teorías, tanto Hailey como Justin optan por manejar su vida privada con discreción. “Nuestra vida es pública, pero vamos a enfrentar cada situación cuando llegue”, declaró Hailey a la revista GQ.

La familia y la fortaleza

Lejos de la narrativa conflictiva que se difunde en redes, los Bieber han mostrado una imagen familiar unida, especialmente durante las recientes fiestas. El pasado 25 de diciembre, Justin publicó una foto abrazando a Hailey con el mensaje: “FELIZ NAVIDAD, LES DESEAN LOS BIEBER”.

