¡Fuera de peligro! Alejandro Fernández reaparece en redes tras cirugía de apendicitis

La noticia surgió directamente del artista, quien utilizó sus historias de Instagram para informar a sus fanáticos. En un mensaje sobre un fondo blanco, Alejandro Fernández anunció que llevaba dos días hospitalizado y que debía ser sometido a una cirugía de emergencia, aunque aclaró que todo estaba bajo control. Horas más tarde, confirmó el motivo: una apendicitis que requirió la extirpación de su apéndice.

“Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, escribió el intérprete. Esta no es la primera vez en meses que la salud del artista genera comentarios; en noviembre de 2025, un video de un concierto en Querétaro donde hizo ciertos gestos llevó a especulaciones, que su hijo Alex Fernández aclaró atribuyéndolos a problemas de reflujo gastroesofágico.

Una recuperación con un mensaje de optimismo

Para mostrar su evolución, Fernández compartió una fotografía desde su cama de hospital. En la imagen se le ve de perfil, con lentes, una bata médica y conectado a un suero intravenoso, pero con un semblante tranquilo. El detalle más comentado fue la elección musical que acompañaba la publicación: el tema “Three Little Birds” de Bob Marley, cuya letra fue interpretada por los seguidores como un mensaje deliberado de calma y positivismo.

Un gesto de solidaridad en medio de su recuperación

A pesar de su propia situación, Alejandro Fernández dedicó un momento para honrar a un colega. El mismo sábado de su operación, el mundo de la música latina lamentaba la trágica muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció junto a cinco acompañantes al estrellarse la avioneta privada en la que viajaba poco después de despegar en Paipa, Colombia.

Fernández utilizó sus redes sociales para despedir al artista y expresar sus condolencias, un gesto que fue destacado por seguidores y colegas por su sensibilidad en un momento personal delicado.

Próximos compromisos en espera

La principal incógnita ahora gira en torno a la agenda profesional del cantante. Fernández tiene programados dos conciertos para los días 30 y 31 de enero de 2026 en el Palenque de la Feria de León, en Guanajuato. Hasta el momento, no se ha anunciado la cancelación o reprogramación de estos eventos. Se espera que, dependiendo de la evolución de su recuperación, el artista o su equipo informen en los próximos días sobre el destino de estos compromisos.

