Colombia se prepara para el último adiós a Yeison Jiménez: estos son los detalles de su funeral

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más representativos de la música popular colombiana, ha generado una profunda conmoción en el país y entre sus seguidores. El cantante, de 34 años, falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta mientras se dirigía a cumplir con un concierto programado en Medellín, dejando un legado de éxitos y una carrera que lo llevó a llenar escenarios emblemáticos.

La tragedia enluta no solo a su familia, sino a miles de fanáticos que ahora se alistan para rendirle un homenaje público. Colegas del medio artístico, seguidores y autoridades han expresado su dolor y han comenzado a organizar actos de recuerdo, reflejando la importancia cultural de Jiménez en la música popular colombiana.

El accidente y la confirmación de su fallecimiento

Yeison Jiménez perdió la vida cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, con destino a Medellín. La aeronave cayó en una zona de difícil acceso, provocando la muerte de los seis ocupantes, entre ellos el cantante, su equipo cercano y el piloto.

La identidad de los fallecidos fue confirmada por las autoridades aeronáuticas y el equipo del artista, quienes expresaron su profundo dolor. La noticia conmocionó al público y a la industria musical, recordando la trayectoria, carisma y legado de Jiménez en la música popular colombiana.

Una ceremonia abierta para despedir al ícono popular

El último adiós a Yeison Jiménez se llevará a cabo el martes 13 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los recintos más importantes del país. La ceremonia comenzará a partir de las 10:00 de la mañana, con la instalación de una cámara ardiente para que familiares, amigos, colegas y fanáticos puedan despedirse del artista y rendirle homenaje.

Se espera que miles de personas asistan a este homenaje público, reflejando el cariño y admiración que Jiménez cosechó a lo largo de su carrera. El carácter abierto del velorio permite que su legado musical sea celebrado colectivamente por quienes lo siguieron y admiraron.

Traslado al lugar de descanso final y homenajes espontáneos

Después de la ceremonia en el Movistar Arena, los restos de Yeison Jiménez serán trasladados al cementerio Jardines del Recuerdo en Bogotá, donde recibirá sepultura junto a Óscar Marín, miembro de su equipo también fallecido en el accidente. Este acto será más íntimo, reservado para familiares y allegados cercanos.

La partida de Jiménez ha generado homenajes espontáneos en diversas regiones del país, desde encendidos de velas y cantos en plazas públicas hasta dedicatorias en conciertos de colegas. El municipio de Manzanares, Caldas, su lugar de nacimiento, declaró días de duelo como muestra de respeto, mientras seguidores y figuras del espectáculo han rendido tributo con ceremonias improvisadas y recuerdos compartidos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube