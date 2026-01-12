Las mejores presentaciones femeninas en el Super Bowl que hicieron vibrar al mundo

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los momentos televisivos más vistos del mundo, con audiencias que superan los 100 millones de espectadores. A lo largo de los años, varias mujeres han convertido este escenario en un espacio de poder escénico, combinando música, performance, identidad cultural y espectáculo visual, dejando memorias imborrables para los fanáticos.

Más allá del entretenimiento, estas actuaciones han demostrado la capacidad de las artistas femeninas de impactar la cultura popular, establecer tendencias y generar conversación mediática a nivel global. Sus presentaciones se han convertido en hitos que reflejan innovación, creatividad y dominio total del escenario.

Diana Ross: pionera del show icónico

En 1996, Diana Ross encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXX, celebrando 30 años del evento. Su presentación incluyó un repertorio de éxitos tanto de su etapa en The Supremes como de su carrera en solitario, acompañada de cambios de vestuario y efectos especiales que convirtieron el estadio en un auténtico escenario teatral.

El momento más recordado fue su salida final, abordando un helicóptero desde el centro del campo, consolidando una actuación espectacular que dejó un precedente en la historia del medio tiempo. Diana Ross demostró que el show podía ser tan impresionante como el juego mismo, estableciendo un estándar para futuras presentaciones.

Katy Perry: espectáculo pop lleno de color y sorpresas

La presentación de Katy Perry en 2015 se convirtió en una de las más recordadas por su energía, color y teatralidad. Abrió sobre un enorme león mecánico y combinó sus éxitos con invitados como Lenny Kravitz y Missy Elliott, sumando efectos visuales y coreografías que capturaron la atención de todos.

Además, la aparición del famoso “Left Shark” se volvió un fenómeno viral que convirtió la actuación en un ícono cultural. Este show consolidó a Katy Perry como una de las artistas pop más influyentes en el medio tiempo del Super Bowl y mostró cómo la creatividad y el humor pueden destacar tanto como la música.

Lady Gaga: teatralidad y perfección escénica

En 2017, Lady Gaga ofreció un espectáculo memorable en el Super Bowl LI. Comenzó desde lo alto del estadio y descendió al escenario principal, interpretando hits como “Poker Face”, “Born This Way” y “Bad Romance” con gran energía y una producción visual impactante, que incluyó cientos de drones en el cielo.

Su actuación fue elogiada tanto por la ejecución técnica como por la potencia vocal, convirtiéndose en uno de los shows más vistos y comentados de la última década. Gaga demostró que podía dominar un escenario masivo con creatividad y fuerza interpretativa sin necesidad de invitados especiales.

Jennifer López y Shakira: poder latino en su máxima expresión

El medio tiempo de 2020 reunió a Jennifer López y Shakira en un show histórico que celebró la cultura latina con coreografías, vestuarios vibrantes y un repertorio de éxitos. Shakira abrió con temas como “Hips Don’t Lie” y “She Wolf”, mostrando su virtuosismo musical y energía inagotable.

Jennifer López sumó hits como “Jenny From the Block” y “On the Floor”, realizando una rutina de pole dance que destacó su versatilidad. La colaboración terminó con un cierre conjunto que se convirtió en un símbolo de la fuerza latina en el escenario más importante del mundo.

Beyoncé: dominio escénico y reunión memorable

En 2013, Beyoncé encabezó el Super Bowl XLVII con un show potente y elegante que incluyó éxitos como “Crazy in Love”, “Single Ladies” y “Halo”. El momento más memorable fue la reunión sorpresa con Destiny’s Child, interpretando clásicos que emocionaron tanto al público en el estadio como a millones de televidentes.

Su actuación combinó técnica vocal, coreografía y presencia escénica, consolidando un estándar de excelencia que aún es referencia para futuras presentaciones. Beyoncé demostró que podía mezclar nostalgia, impacto cultural y perfección artística en un solo show.

Rihanna: impacto y récord de audiencia

En 2023, Rihanna protagonizó uno de los shows más esperados del Super Bowl LVII. Su presentación incluyó un set de sus grandes éxitos interpretados con gran presencia escénica y una producción visual cuidada, convirtiéndose en el show más visto en la historia reciente del medio tiempo.

Además, la actuación generó gran repercusión mediática, no solo por su música, sino también por la confirmación de su embarazo poco después, lo que añadió un elemento de conversación cultural y celebró su regreso al escenario después de varios años sin lanzar música en vivo.

Legado femenino en el Super Bowl

Las mujeres que han encabezado el espectáculo de medio tiempo no solo han entregado música y espectáculo, sino que han marcado la cultura pop global. Desde Diana Ross hasta Rihanna, pasando por Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé, Shakira y Jennifer López, cada show ha redefinido lo que significa dominar un escenario masivo.

Cada actuación ha sido un ejemplo de creatividad, innovación y poder escénico, demostrando que el legado femenino en el Super Bowl sigue creciendo. La edición de este año se podrá disfrutar por Meridiano TV, donde los espectadores podrán vivir nuevamente la magia y la energía de estos shows icónicos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube