¡Nueva controversia! Kylie Jenner ignorada otra vez en los Golden Globes 2026 mientras acompaña a Timothée Chalamet

Kylie Jenner vuelve a estar en el centro de la conversación digital tras un incómodo momento vivido durante los Golden Globe 2026. Mientras acompañaba a su pareja, el actor Timothée Chalamet, la empresaria fue aparentemente ignorada durante un saludo en plena ceremonia, una escena que no pasó desapercibida y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El gesto que desató la polémica

En el video que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa a una joven acercarse para saludar a Timothée Chalamet. Kylie, sentada a su lado, extiende la mano con naturalidad esperando ser incluida en el saludo, pero el gesto no es correspondido. Incluso, se aprecia cómo inclina ligeramente el cuello, anticipando un beso de cortesía que tampoco ocurre.

La escena dura apenas segundos, pero fue suficiente para generar miles de reacciones. Usuarios señalaron el momento como un desaire evidente, especialmente por tratarse de un evento público y de alto perfil donde cada gesto queda bajo la lupa.

Las comparaciones con el pasado no tardaron

El episodio reavivó recuerdos de lo ocurrido en la edición anterior de los Golden Globe, cuando Kylie Jenner también fue señalada por haber sido ignorada en una interacción similar. En redes, muchos hablaron de una “segunda vez” que alimenta la narrativa de incomodidad alrededor de su presencia en este tipo de ceremonias.

Mientras algunos internautas minimizaron el hecho, atribuyéndolo al ritmo acelerado del evento, otros insistieron en que la situación fue clara y evidente, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la noche, pese a no estar relacionado con premios ni discursos.

Kylie pasa la página y sigue disfrutando la noche

Aunque su expresión inicial reflejó sorpresa e incomodidad, Kylie Jenner no permitió que el momento marcara su velada. Poco después se le vio relajada, sonriente y completamente enfocada en disfrutar del evento junto a Timothée Chalamet.

La empresaria continuó acompañando al actor durante la ceremonia, mostrando cercanía y complicidad, dejando claro que, más allá del ruido en redes, el supuesto desplante no opacó su noche ni su protagonismo indirecto en uno de los eventos más comentados del año en Hollywood.

