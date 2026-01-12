En vídeo: emerge una joya de Yeison Jiménez cantando joropo mientras sus colegas le dan el último adiós

Suscríbete a nuestros canales

A través de su cuenta personal de Instagram el cantante y compositor venezolano Vitico Castillo compartió un video en el que Yeison Jiménez, conocido principalmente por sus éxitos en el género popular, aparece cantando con pasión un fragmento del clásico llanero. En la descripción Castillo se despide del cantante colombiano mientras manifiesta su tristeza ante la noticia: "Mi gente, estoy consternado, afligido, despechado, por la trágica muerte de uno de mis fanes, amigo, compadre, hermano de la vida y colega cantautor, @yeison_jimenez el orgullo de la población de manzanares, departamento de caldas, Republica de Colombia."

El adiós de sus compañeros de la música

La noticia del fallecimiento generó una inmediata y dolorosa reacción en la comunidad artística de Colombia y toda Latinoamérica. La despedida de Castillo se suma a grandes nombres de la música utilizaron sus redes sociales para despedirse y honrar la memoria del cantante, recordando no solo su talento, sino también su humildad y calidez humana.

Josimar : "Hermano mío... qué dolor tan grande me dejas. Gracias por tu amistad sincera, gracias por permitirme grabar contigo, gracias por tu humildad, tu talento y tu corazón tan grande".

Daniela Darcourt : "Amigo, te fuiste dejando un legado gigantesco... Jamás olvidaré los momentos compartidos".

Yahaira Plasencia : expresó su incredulidad ante la noticia, recordando los escenarios que compartieron.

Jessi Uribe : "Te vas como un gigante de la música. Viva tu música y, junto a ella, tus recuerdos".

Pipe Bueno, Fonseca y El Charrito Negro también se contaron entre los muchos artistas colombianos que expresaron públicamente su dolor y admiración.

La organización del artista ha solicitado comprensión y respeto para las familias en duelo, anunciando que en los próximos días se informarán los detalles de los actos de despedida y homenajes públicos.

