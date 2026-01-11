La Casa de Los Famosos 6: todo sobre los nuevos conductores y los nombres que ya suenan para el reality

Suscríbete a nuestros canales

La noticia más sólida y celebrada por los fanáticos es la confirmación de los conductores. Jimena Gállego, rostro icónico y la única integrante original que permanece en el proyecto, se reunirá nuevamente con Javier Poza, quien dejó una huella positiva en la temporada pasada. Esta dupla ha demostrado tener una química que conecta con la audiencia, garantizando continuidad y un manejo experto de las galas de nominación y eliminación.

A través de sus redes sociales, Gállego ya ha avivado la expectativa prometiendo que esta edición "viene más grande que nunca, y se van a divertir". Con este anuncio, Telemundo despeja los rumores sobre el posible regreso de anteriores conductores como Héctor Sandarti, aunque se especula que algunas figuras pasadas podrían tener otro rol en el proyecto.

¿Quiénes podrían ser los nuevos habitantes? La especulación enciende la polémica

Aunque la cadena y la productora Endemol Shine Boomdog no han revelado la lista oficial de concursantes, varias filtraciones en redes sociales y medios especializados han desatado un torbellino de especulaciones. Estas listas no oficiales, compartidas por cuentas de espectáculos y el periodista Javier Ceriani, incluyen una mezcla de nombres conocidos y personalidades polémicas.

Oriana Marzoli

Rodner Figueroa

Ignacia Michelson

Paco Pizaña

Alexander Torres

Massad Altamimi

Lyn May

Felix Arroyo

María Raquenel

Austin Palao

Romina Marcos

Celinee Santos

Tadeo Fernández

Yina Calderón

Imelda Tuñón

Carolina Tejera

Roberto Valdez

Taina Pimentel

Fabián Ríos

Michell Roxana

Un formato que consolida su éxito

La sexta temporada mantendrá el formato probado que ha convertido a la franquicia en la más exitosa de la televisión hispana. Un grupo de celebridades vivirá bajo vigilancia las 24 horas, completamente aislado del mundo exterior, compitiendo en desafíos y formando alianzas por un gran premio en efectivo.

El estreno está programado para febrero de 2026, con fuentes especializadas apuntando al martes 17 de febrero como fecha tentativa. Con conductores de lujo y un posible elenco diseñado para generar polémica, "La Casa de los Famosos 6" se prepara para dominar las conversaciones y las pantallas muy pronto.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube