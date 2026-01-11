Orgullo venezolano: Lady Di Mosquera se corona como la Reina Internacional del Café 2026

Suscríbete a nuestros canales

En una noche resplandeciente para la belleza nacional, la representante de Venezuela, Lady Di Mosquera, se alzó este sábado 10 de enero de 2026 con la corona de la 54ª edición del Reinado Internacional del Café.

El certamen, celebrado en el marco de la emblemática Feria de Manizales, en Colombia, culminó con la victoria de la venezolana, quien cautivó al jurado por su elegancia, elocuencia y conocimiento sobre la cultura cafetalera.

Con este triunfo, Venezuela consolida su poderío en este prestigioso concurso, sumando su sexto título histórico en tierras colombianas.

Mosquera no solo destacó en la pasarela, sino que también fue reconocida con la banda de Belleza Integral, demostrando un equilibrio perfecto entre preparación intelectual y porte real.

La competencia fue reñida, con una fuerte presencia latinoamericana en la fase final:

Reina Internacional del Café, Lady Di Mosquera Venezuela

Virreina, Lorena Ohana Brasil

Primera Princesa, Valeria AmayaEl Salvador

Segunda Princesa, Rus Remenyuk México

Tercera Princesa, Melany González Argentina

Además del título principal, se entregaron bandas que destacaron los atributos específicos de las candidatas durante toda la semana de feria:

Belleza Integral: Lady Di Mosquera ( Venezuela ).

Mejor Rostro: Lorena Ohana ( Brasil ). Finalistas en esta categoría: Colombia, Costa Rica, Venezuela y El Salvador.

Reina de la Policía: Rus Remenyuk (México).

Como la nueva soberana, Lady Di Mosquera tendrá la misión de viajar por el mundo promocionando el café colombiano y la cultura que rodea a este producto fundamental para la región.

Su respuesta en la ronda de preguntas, donde resaltó la importancia de la sostenibilidad y el relevo generacional en el campo, fue determinante para asegurar su triunfo.

El triunfo de Lady Di Mosquera llega en un momento de gran alegría para los seguidores de los concursos de belleza en Venezuela, reafirmando al país como una potencia indiscutible en certámenes con propósito cultural y comercial.

