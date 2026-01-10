Actor de Hollywood Mickey Rourke en aprietos: solicita el apoyo de sus fans ante difícil situación personal

Suscríbete a nuestros canales

Mickey Rourke, figura que en los años 70 y 80 brilló en Hollywood por su intensidad y carisma, se encuentra hoy en una etapa delicada. A sus 73 años, el actor enfrenta una posible orden de desalojo en su residencia de Los Ángeles, tras acumular cerca de 60 mil dólares en alquiler atrasado. La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y abrió un debate sobre la vulnerabilidad de las estrellas con el paso del tiempo.

Para intentar mantener su vivienda, se lanzó una campaña de recaudación de fondos, aunque Rourke mismo ha manifestado incomodidad con la iniciativa. Esta coyuntura refleja un contraste entre su legado profesional, lleno de éxitos y reconocimiento, y los desafíos personales que enfrenta en la actualidad.

De estrella a dificultades: la historia detrás del actor

Mickey Rourke fue uno de los actores más destacados de Hollywood durante los años 70 y 80. Participó en películas que se convirtieron en clásicos de culto, como Diner, 9 ½ Weeks y The Pope of Greenwich Village, consolidando su imagen como un intérprete intenso, apasionado y con un estilo único. Su talento lo convirtió en un referente del cine de la época y en un ícono de la cultura popular.

Sin embargo, la vida de Rourke ha estado marcada por episodios de turbulencia, incluyendo su incursión en el boxeo profesional, lesiones, y transformaciones físicas que captaron la atención de los medios. Aunque regresó a la pantalla grande con éxito en The Wrestler, la estabilidad y la continuidad en su carrera nunca recuperaron los niveles de sus primeros años de fama.

La amenaza de desalojo: una crisis inesperada

A finales de 2025, el actor recibió una notificación de desalojo debido a casi 60 mil dólares en renta acumulada en su residencia de Los Ángeles, un bungalow histórico de la década de 1920. El aviso exigía el pago inmediato de la deuda o la entrega de la propiedad, generando una gran incertidumbre sobre su futuro habitacional.

El contrato de alquiler, firmado en marzo de 2025, contemplaba un pago inicial de 5 200 dólares al mes, que posteriormente aumentó a 7 000. La acumulación de pagos atrasados, junto con los intereses y gastos legales, fue lo que llevó al propietario a buscar medidas judiciales para recuperar la propiedad.

La campaña de apoyo y la reacción del público

Amigos y colaboradores de Rourke lanzaron una campaña en GoFundMe para recaudar 100 000 dólares, con el objetivo de cubrir la deuda y gastos adicionales. La iniciativa buscaba brindar un respiro económico y evitar el desalojo, recibiendo donaciones de seguidores y simpatizantes del actor.

A pesar de la campaña, Rourke manifestó su descontento y calificó la iniciativa de “humillante” y “vergonzosa”. El actor explicó que no había autorizado la campaña y que no aceptaría donaciones, subrayando su deseo de mantener su independencia y dignidad económica.

Recientemente, han circulado imágenes del actor que evidencian el paso del tiempo y las transformaciones físicas que ha experimentado a lo largo de los años, algunas de ellas producto de cirugías y lesiones.

Mirando hacia el futuro: proyectos y recuperación

Fuentes cercanas indican que Rourke podría retomar proyectos artísticos y creativos, incluyendo colaboraciones en cine y otros medios, lo que podría ofrecerle nuevas oportunidades económicas y profesionales. Estas posibilidades brindan un respiro en medio de su situación actual.

Mientras tanto, el actor se mantiene en un hotel de West Hollywood, cuidando su salud y su independencia, mientras evalúa la mejor forma de resolver su situación legal y financiera.

