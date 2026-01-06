Sabor latino en el Super Bowl: los shows que cambiaron la historia en el medio tiempo

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl no es solo el campeonato de la NFL: es un fenómeno global con más de 100 millones de espectadores que combina deporte, cultura y espectáculo. En la emblemática presentación del medio tiempo, un espectáculo que por décadas fue dominado por artistas anglosajones, los latinos han ido ganando espacio, aportando ritmos, estética y simbolismo cultural que reflejan su creciente influencia en el entretenimiento mundial. Este es el relato completo de cómo lo lograron.

Gloria Estefan: la pionera que abrió las puertas latinas

Gloria Estefan fue la primera artista latina en pisar el escenario del medio tiempo del Super Bowl, marcando un antes y un después para la música hispana.

En 1992, durante la edición 26 del Super Bowl, Estefan se presentó como parte del espectáculo “Winter Magic”, con un repertorio que combinó pop y ritmos latinos. Esta aparición no solo fue histórica por ser la primera de una latina en el escenario, sino porque desafió el molde musical dominante de esos años y encendió el apetito por más diversidad cultural.

Siete años después, en 1999, regresó con un show temático inspirado en la música de Miami, compartiendo el escenario con artistas como Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy. Esta segunda participación consolidó su legado como pionera de la representación latina en uno de los escenarios más vistos del planeta.

Miami Sound Machine y Arturo Sandoval: sabor latino y jazz caribeño

En 1995, el espectáculo del medio tiempo incorporó por primera vez un conjunto latino completo con Miami Sound Machine, banda liderada por Emilio Estefan, esposo de Gloria Estefan, llevó al escenario sonidos caribeños que mezclaban pop con ritmos latinos, vestidos con una estética vibrante que se conectó con la audiencia global.

Arturo Sandoval, trompetista cubano ganador de múltiples Grammy, aportó un toque de jazz latino y profundo, mostrando otra dimensión musical de la cultura hispana.

Enrique Iglesias y Christina Aguilera: pop global con sabor latino

El año 2000 marcó una de las participaciones latinas más variadas en el medio tiempo del Super Bowl, con la presencia de Enrique Iglesias y Christina Aguilera.

Iglesias, artista español con proyección mundial en el pop latino y anglo, compartió el escenario con la estadounidense de raíces ecuatorianas Christina Aguilera en un espectáculo que mezcló estilos y géneros bajo una producción de gran escala. Esta colaboración no solo resaltó la diversidad musical sino también que, para ese entonces, el artista latino ya era parte integral del mainstream musical global.

Su interpretación de “Celebrate the Future Hand in Hand”, la canción oficial del show de medio tiempo, evidenció cómo el pop con influencia latina podía conectar con audiencias de todos los perfiles.

Taboo (The Black Eyed Peas): raíces mexicanas en 2011

En 2011, Taboo, miembro de The Black Eyed Peas, llevó la representación latina al medio tiempo del Super Bowl como parte de la banda que dominó las listas globales.

Aunque el grupo no era exclusivamente latino, Taboo (Jaime Luis Gómez), de ascendencia mexicana, fue una figura importante en la presentación que incluyó éxitos como “I Gotta Feeling”. Su participación fue clave para que la comunidad latina se sintiera representada en uno de los shows más vistos del mundo, cuando la música urbana y pop fusionados marcaban tendencia.

Gustavo Dudamel: el toque sinfónico venezolano

En 2016, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel aportó un aire sinfónico y cultural profundo al espectáculo del Super Bowl.

Acompañando a Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars y Mark Ronson, Dudamel dirigió a la Youth Orchestra de Los Ángeles, aportando una dimensión musical amplia y sofisticada. Aunque no fue un acto principal, su presencia subrayó cómo los talentos latinos pueden aparecer incluso en propuestas artísticas híbridas, conectando la tradición orquestal con el espectáculo masivo del halftime.

Bruno Mars: energía caribeña que conquistó al mundo

Bruno Mars, con ascendencia puertorriqueña, ha protagonizado dos actuaciones memorables en el Super Bowl.

En 2014, Mars llevó al escenario una presentación explosiva con éxitos como “Locked Out of Heaven” y “Treasure”, demostrando su dominio total del espectáculo en vivo. Regresó en 2016 como invitado junto a Coldplay y Beyoncé, reforzando su estatus como uno de los artistas latinos más completos en la historia del halftime show.

Su estilo, que fusiona pop, funk y ritmos latinos, se conectó tanto con la audiencia estadounidense como internacional, y su presencia en dos ediciones distintas subraya la importancia de la herencia latina en este tipo de espectáculos globales.

Jennifer López y Shakira: el momento histórico de 2020

La edición LIV del Super Bowl en 2020 fue un hito histórico para la cultura latina: Jennifer López y Shakira co-encabezaron el show de medio tiempo y pusieron en alto el ritmo y la identidad hispana.

Shakira abrió con temas emblemáticos como “Hips Don’t Lie”, demostrando su dominio escénico y ritmo único, mientras que Jennifer López brindó una presentación vibrante con éxitos como “Jenny from the Block”, complementada por una narrativa visual que incluyó mensajes poderosos de orgullo cultural.

El show también contó con invitados especiales como Bad Bunny, J Balvin y Emme Muñiz (hija de J.Lo), lo que convirtió la actuación en uno de los momentos más celebrados en la historia del Super Bowl, tanto por su energía como por su significado cultural.

Bad Bunny: reggaetón y cultura latina protagonistas en 2026

Para la edición Super Bowl LX en 2026, Bad Bunny será el protagonista principal del espectáculo del medio tiempo, marcando un hito sin precedentes.

Será la primera vez que un artista latino masculino lidera el halftime show en solitario, subrayando la evolución y el impacto global de la música urbana latina. Bad Bunny no solo ha sido una figura dominante en plataformas de streaming y listas globales, sino que su propuesta representa una celebración explícita de la cultura latina contemporánea en un escenario histórico.

Esta presentación será recordada como un símbolo de representación y diversidad cultural en uno de los eventos televisivos más importantes del año y podrán disfrutar de la transmisión en vivo por exclusiva a través de Meridiano TV.

Top 10 latinos más destacados en la historia del Super Bowl

Gloria Estefan: pionera y dos veces protagonista en 1992 y 1999.

Miami Sound Machine: presencia sonora y ritmos latinos en 1995.

Arturo Sandoval: jazz latino en 1995.

Enrique Iglesias: pop latino global en 2000.

Christina Aguilera' voz con raíces latinas en 2000.

Taboo (Black Eyed Peas): representante latino en 2011.

Bruno Mars: espectáculo completo con herencia puertorriqueña.

Gustavo Dudamel: maestro venezolano en 2016.

Jennifer López & Shakira: dueto histórico en 2020.

Bad Bunny: protagonista y símbolo urbano en 2026.

