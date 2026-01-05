Britney sufre percance mientras bailaba una canción de Cristina Aguilera

Suscríbete a nuestros canales

Britney Spears volvió a captar la atención de sus seguidores con una nueva publicación en Instagram. A sus 44 años, la "Princesa del Pop" compartió un video donde aparece bailando con un vestido transparente al ritmo de "I Am", de Christina Aguilera, un gesto que no pasó desapercibido debido a la compleja historia que compartieron ambas artistas a lo largo de sus carreras.

Un descuido "olvidado" y respuesta a las críticas

En el clip, Spears experimentó un percance de vestuario que la obligó a cubrir su pecho con un emoji de flor. Con humor, explicó que había encontrado el video en su equipaje y que inicialmente había olvidado publicarlo.

"Dios mío, lo había olvidado por completo... maldita sea", comentó la cantante tras decidir compartir el material.

No es la primera vez que Britney defiende su derecho a expresarse a través del baile. Ante las constantes críticas sobre su contenido en redes, la artista fue tajante en 2021: "Si no quieres ver mi precioso trasero bailando en mi sala o no está a la altura de tus estándares... ¡Ve a leer un maldito libro!".

Una Navidad de contrastes: Reencuentro con Jayden y distancia con Sean Preston

Detrás de sus publicaciones virales, la vida familiar de Britney sigue marcada por la fragmentación. Estas fiestas de Navidad reflejaron la división actual entre sus hijos y su entorno cercano:

Luz en Los Ángeles: Britney pasó la Navidad con su hijo menor, Jayden James (19) . Fuentes cercanas aseguran que este encuentro fue "especial" y renovó el ánimo de la cantante, quien pasó años suplicando por una relación cercana con sus hijos.

Distancia en Luisiana: Su hijo mayor, Sean Preston (20), optó por viajar a Luisiana para reunirse con su tía, Jamie Lynn Spears, y su abuela, Lynne Spears.

Mensajes directos y relaciones complejas

La cantante también aprovechó la temporada para lanzar una sutil indirecta en sus redes, deseando una feliz Navidad a la familia que "nunca le faltó el respeto, ni le causó daños o traumas imposibles de reparar", palabras que muchos interpretaron como un reproche directo a sus padres y hermanos.

Aunque el vínculo con su padre, Jamie Spears, es inexistente, el panorama con sus hijos parece mostrar una leve mejoría. Tras mudarse a Hawái en 2023 con su padre, Kevin Federline, Jayden mantuvo encuentros documentados con Britney durante 2024. Por su parte, Federline suavizó su discurso, afirmando que sus hijos "absolutamente aman a su madre" y que siempre ha buscado facilitar esa conexión.

