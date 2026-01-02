BTS regresa a la música y anuncia gira mundial en 2026: entérate de todo

Suscríbete a nuestros canales

La agencia del grupo, BigHit Music, hizo el anuncio oficial el 1 de enero de 2026. El nuevo álbum, cuyo título aún no se ha revelado, será el primer trabajo de estudio del grupo completo desde 'Proof' en junio de 2022. La confirmación pone fin a la incertidumbre y especulaciones que han rodeado al grupo durante su extenso período de inactividad.

De manera paralela al comunicado oficial, la noticia llegó a los fans más fieles de una forma mucho más personal e íntima. Los siete miembros enviaron cartas manuscritas a sus seguidores, conocidos como ARMY, para desearles un feliz año nuevo y revelar simbólicamente la fecha del regreso: "2026.03.20". Los mensajes, cargados de emoción y gratitud, dejaron claro lo que este momento significa para el grupo. El líder RM escribió: "He estado esperando este momento más desesperadamente que nadie", mientras que Jimin señaló: "El año en que nos volvemos a encontrar finalmente ha llegado".

Un reencuentro cargado de significado

El regreso del grupo es especialmente significativo porque marca la culminación de un proceso que los mantuvo separados: el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Los miembros se enlistaron de manera escalonada a partir de diciembre de 2022, y el último en completar su servicio, Suga, fue dado de baja el 21 de junio de 2025. Durante este tiempo, cada uno de ellos se enfocó en proyectos musicales y audiovisuales en solitario, pero siempre con la promesa de volver a reunirse.

El trabajo en el nuevo álbum comenzó formalmente en julio de 2025, cuando todos los miembros ya estaban libres de sus obligaciones militares. En un comunicado, el grupo prometió que este disco "reflejará los pensamientos e ideas de cada miembro" y que lo están abordando "con la misma mentalidad que teníamos cuando empezamos". El líder RM ha dado actualizaciones periódicas a los fanáticos, afirmando en diciembre de 2025 que el álbum "realmente está en camino" y que el grupo se encontraba filmando contenido y practicando todos los días.

La promesa de una gira mundial

Acompañando el lanzamiento del álbum, BigHit Music confirmó que BTS emprenderá una gira mundial en 2026. Esta será su primera gira desde 'Permission to Dance on Stage' en 2022. Aunque la agencia ha aclarado que los detalles específicos sobre fechas, ciudades y número de conciertos aún están por confirmarse, reportes iniciales sugieren que podría tratarse de la gira más grande y extensa en la historia de la banda.

Los miembros han expresado en varias ocasiones su entusiasmo por volver a los escenarios y reencontrarse con sus fanáticos en persona. "También estamos planeando una gira mundial junto con el nuevo álbum. Visitaremos a fans de todo el mundo, así que esperamos que estén tan emocionados como nosotros", declararon durante un livestream en julio de 2025.

El anuncio ha generado una euforia monumental entre la ARMY mundial, que lleva años esperando este momento. La confirmación no solo representa el regreso de la banda de K-pop más influyente del planeta, sino el inicio de una nueva y prometedora etapa artística para RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

