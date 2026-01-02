Más allá del escenario: este es el secreto de Taylor Swift para mantener una mente y cuerpo saludable después de cada show

Suscríbete a nuestros canales

Tras años dominando las listas y desafiando los límites del espectáculo en vivo, Taylor Swift ha mostrado que el verdadero trabajo y cuidado no termina cuando cae el telón. Durante su maratoniana Eras Tour, la cantante explicó públicamente cómo afronta el desgaste físico y mental que implican conciertos de más de tres horas, noches tras noche, en diferentes ciudades del mundo.

Entrenamiento previo y preparación física intensa

Taylor Swift sabía que su gira sería un reto como ningún otro, por lo que no dejó nada al azar antes de subir al escenario. Para poder cantar, bailar y mantener un ritmo elevado durante más de tres horas por concierto, la artista comenzó a prepararse con meses de antelación. Esto incluyó correr en cinta todas las mañanas mientras cantaba su lista completa de canciones, alternando velocidad y ritmo según la naturaleza de cada tema, y complementándolo con un programa de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento desarrollado por su gimnasio en Nueva York.

A esa base de resistencia se sumaron tres meses de práctica de danza, con el objetivo de fijar las coreografías en su cuerpo y tener la confianza física necesaria para interactuar espontáneamente con sus fanáticos sin perder el control de la ejecución. Este nivel de ensamble físico era crucial para poder sostener actuaciones de 40 canciones por noche, a menudo en tramos de tres espectáculos seguidos en cada ciudad.

Recuperación entre shows: descanso total y cuerpo en pausa

Después de cada concierto, Swift da prioridad a un descanso absoluto que le permite recuperarse del esfuerzo extremo. En entrevistas ha contado que en los días entre espectáculos suele quedarse prácticamente en la cama, levantándose solo para alimentarse y volver a recostarse, ya que su voz y sus pies están exhaustos después de cantar y bailar durante horas. Este descanso pasivo, aunque simple, cumple una función esencial: frenar la acumulación de estrés físico y permitir una recuperación real antes del siguiente desafío en el escenario.

Además, Swift ha señalado que incluso su salud vocal se beneficia de este enfoque. Tras actuaciones consecutivas, su capacidad para hablar sin cansancio se reduce notablemente, por lo que este reposo intensivo evita que su voz sufra daños irreversibles y que su cuerpo se deteriore rápidamente durante una gira prolongada.

Estrategias para cuidar la voz y la salud mental

Además de descansar, Swift ha tomado decisiones consciente y deliberadamente enfocadas en proteger su bienestar general, incluida su salud vocal. Antes y durante la gira, optó por eliminar el alcohol de su vida, una medida que consideró vital para mantener su estado físico en equilibrio, al evitar la fatiga y el impacto negativo del consumo en su cuerpo.

Esta disciplina no solo la ayuda físicamente, sino que también influye en cómo enfrenta la presión emocional de una gira masiva. A través de la dedicación al cuidado de su voz y al respeto de sus límites, Taylor ha podido encontrar un equilibrio entre la intensidad del espectáculo y la salud mental necesaria para sostenerlo, sin sacrificar su rendimiento ni su bienestar.

Mantenerse “sobre el escenario” sin perderse a sí misma

Para Swift, comprender su cuerpo y reconocer cuándo necesita pausa ha sido tan importante como cualquier entrenamiento de ritmo o canto. Aunque ha descrito la gira como un período de incomodidad física continua, también ha dicho que fue uno de los tiempos más formativos de su vida, destacando que la preparación y recuperación fueron clave para sostener el nivel de exigencia que impuso su propio plan de tres horas por noche.

Al final, la combinación de entrenamiento intenso, descanso estratégico y decisiones de bienestar, junto con la conciencia de que cada función exige una inversión física y emocional profunda, ha permitido a Taylor Swift no solo completar una gira sin precedentes, sino también inspirar a miles de personas a reconsiderar cómo cuidan su propio cuerpo y mente en sus vidas diarias.



Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube