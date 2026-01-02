Más allá de la pantalla: Kate Winslet escribe otro récord en Hollywood y supera a Tom Cruise ¿Qué hizo?

Hay logros que van más allá de la actuación, que no se miden en premios ni en taquilla, sino en resistencia, disciplina y control del cuerpo humano.
Kate Winslet, la ganadora del Oscar y una de las intérpretes más respetadas de su generación, sumó en 2025 un capítulo insólito a su trayectoria: se convirtió en la actriz con la apnea más larga jamás lograda por un actor durante un rodaje, superando incluso la marca que hasta ahora se le atribuía a Tom Cruise.
Un récord inesperado que nació bajo el agua
La historia comenzó en el set de Avatar: The Way of Water, la esperada secuela cinematográfica que colocó a Winslet en contacto directo con escenarios submarinos exigentes. Para interpretar a su personaje con autenticidad, la actriz decidió entrenar técnicas de apnea, es decir, sostener la respiración bajo el agua sin máscaras ni respiradores, con una dedicación poco común entre actores de Hollywood.
El resultado fue impactante: durante las prácticas y tomas en el rodaje, Winslet alcanzó un tiempo de 7 minutos y 15 segundos sin respirar bajo el agua, una marca registrada que no solo impresionó al equipo de producción, sino que pulverizó el récord previo asociado a Tom Cruise, quien había alcanzado cerca de seis minutos en un reto similar durante una de sus propias filmaciones.
Disciplina, entrenamiento y una anécdota que se volvió viral
Lo logrado por Winslet no fue casualidad. Detrás de esa cifra hay semanas de preparación física, entrenamiento específico con expertos en apnea y monitoreo constante por parte de especialistas que acompañaron su proceso. La actriz se sometió a rutinas que incluyeron ejercicios de respiración controlada, fortalecimiento del diafragma y adaptación gradual a largos periodos sin oxígeno, una práctica más común en deportistas de élite que en intérpretes de Hollywood.
En una de las entrevistas posteriores, la propia Winslet bromeó sobre la experiencia, admitiendo que al emerger del agua tras sostener la respiración por tanto tiempo se preguntó en voz alta si había “estado muerta” o si realmente había logrado esa proeza humana. La anécdota se viralizó y añadió un toque de humor a un logro verdaderamente impresionante.
Superando a Cruise y redefiniendo expectativas en Hollywood
Tom Cruise ha sido durante años sinónimo de riesgos extremos en pantalla, famoso por realizar sus propias escenas de acción sin dobles. Pero el récord de apnea de Winslet marca un nuevo tipo de hazaña: una que no se mide por explosiones ni persecuciones, sino por control físico, foco mental y resiliencia corporal en condiciones que pocos actores enfrentarían.
Este nuevo récord, ahora consignado en bases de registros de marcas y reconocido por medios internacionales, propone una visión distinta de lo que significa ir más allá de la actuación tradicional. Ya no se trata solo de interpretar un papel, sino de vivirlo físicamente, hasta el punto de desafiar los límites de la resistencia humana.
Una marca que trasciende el set de filmación
Aunque Avatar: The Way of Water es una producción de gran impacto visual y tecnológico, la proeza de Winslet tiene vida más allá del estreno. En 2025, Kate Winslet no solo añadió otro reconocimiento a su carrera: construyó un momento que quedará grabado en la memoria del cine y del entretenimiento global.
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube