Ricky Martin cierra la venta de su lujoso apartamento en Manhattan: mira cuánto recibió

El apartamento, situado en el codiciado barrio del Upper East Side, llevaba años generando atención tanto por su diseño como por su prolongada estancia en el mercado de lujo. Martin había comprado la unidad en 2012 por 5.9 millones de dólares, transformándola en uno de sus hogares neoyorquinos mientras equilibraba vida familiar y carrera internacional.

Pese a las expectativas de lujo que rodeaban este condominio, la realidad del mercado fue menos fácil. La propiedad se listó por primera vez en 2017 por 8.4 millones, pero tras varios ajustes de precio y períodos fuera del listado, el artista finalmente logró cerrar la venta a 6.15 millones de dólares, una cifra inferior a lo esperado pero superior a lo que él había pagado originalmente.

Un lujo neoyorquino con historia y estilo

Este condominio no era cualquier departamento: ubicado en el edificio diseñado por el prestigioso arquitecto Peter Marino, destacaba por su espacio de 3,147 pies cuadrados, ventanales de piso a techo que inundaban de luz los interiores, y acabados de alta gama que combinaban elegancia y confort.

La distribución incluía cuatro dormitorios y cuatro baños y medio, con dos suites principales de gran tamaño y vestidores integrados, además de una sala principal que podía adaptarse como biblioteca, oficina o sala multimedia. Las amenidades del edificio tampoco se quedaron atrás: gimnasio, sala de cine, espacios recreativos, cancha de squash, simulador de golf y un jardín con cascada, un verdadero oasis urbano en plena Manhattan.

La larga espera y las razones detrás de la venta

¿Por qué tanto tiempo para vender la propiedad? La respuesta está en la combinación de un mercado inmobiliario de lujo fluctuante y unas expectativas altas tanto de precio como de demanda. Durante años, el apartamento entró y salió de los listados, con precios que variaron desde su oferta original hasta reducciones estratégicas para atraer compradores, especialmente en fechas más competitivas para el sector.

Finalmente, la venta cerró en 6.15 millones, cantidad que, aunque menor a lo inicialmente pedido, representa una ganancia respecto a los 5.9 millones que Martin pagó en 2012. Esta transacción pone fin a una etapa prolongada en el mercado inmobiliario más exigente del mundo.

