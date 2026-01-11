“Lo juro por Dios”: Kendall Jenner revela que nunca ha pasado por el quirófano

Suscríbete a nuestros canales

La modelo Kendall Jenner se sinceró sobre los persistentes rumores de cirugías plásticas en su rostro durante su participación en el podcast "In Your Dreams with Owen Thiele". Ante las creencias que afirmaban que se habría realizado una "reconstrucción facial completa", Jenner fue enfática: "No estoy aquí para convencer a nadie, pero estoy aquí para decirles la verdad, que es que nunca me he hecho cirugía plástica. En mi cara, nada". Para dejar claro el alcance de sus intervenciones, detalló que lo único que se ha inyectado son dos sesiones de "baby Botox" en la frente – un tratamiento que confesó no amar – y procedimientos de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) para rejuvenecimiento de la piel. "Mis mejoras terminan ahí", afirmó.

La advertencia contra los "doctores" de redes sociales

Uno de los puntos más contundentes de su entrevista fue dirigido contra los profesionales médicos que analizan y especulan sobre el presunto trabajo estético de las celebridades en plataformas como TikTok e Instagram. Jenner calificó esta práctica de "realmente dañina".

"Puede afectar a los jóvenes de una manera tan interesante porque entonces ven eso y piensan: 'Dios mío, ¿eso es lo que tengo que hacer para verme así?'", explicó la modelo, expresando su preocupación porque esta especulación impulse a personas jóvenes a realizarse procedimientos innecesarios.

La teoría del Accutane para explicar el cambio en su nariz

Jenner dedicó un segmento particular a desmentir los rumores de una rinoplastia, que incluso ella admitió parecer creíbles al comparar fotos antiguas. "Las acusaciones de cirugía de nariz que he recibido... yo las creería si no fuera yo", confesó.

En lugar de una operación, ofreció una explicación alternativa: el uso del medicamento Accutane para tratar el acné severo que padeció en su adolescencia. La modelo se refirió a una teoría popular en TikTok que sugiere que este fármaco puede reducir el tamaño de la nariz, afirmando con vehemencia: "¡Juro por Dios que es verdad!". Puso fin al debate con una declaración contundente: "Juro por Dios sobre todo lo que amo, nunca me he operado la nariz".

Un contraste dentro del clan Kardashian-Jenner

La transparencia de Kendall se da en un momento en que su familia ha sido cada vez más abierta respecto a sus procedimientos estéticos. Su madre, Kris Jenner, confirmó haberse realizado un segundo estiramiento facial en 2025, y sus hermanas Kylie Jenner y Khloé Kardashian han detallado públicamente sus aumentos de busto y cirugías de nariz, respectivamente.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube