“Lo soñé tres veces”: La escalofriante premonición de Yeison Jiménez sobre el accidente que le quitó la vida

El mundo de la música popular se encuentra de luto tras confirmarse la trágica muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien perdió la vida hace unas horas en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá.

Sin embargo, más allá del dolor por su partida, ha resurgido una inquietante historia que el propio artista confesó meses atrás: él ya había soñado tres veces con su muerte en un avión.

En una reveladora entrevista para el podcast “Los hombres también lloran”, conducido por Juan Pablo Raba, Jiménez había compartido una experiencia que, en su momento, le causó una profunda crisis emocional.

Con voz pausada, confesó haber tenido visiones repetitivas sobre un accidente aéreo.

“Yo empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces, nunca he dicho esto, nadie lo sabe”, relató el intérprete en aquella oportunidad.

El patrón de la tragedia

Según el artista, los sueños eran tan vívidos que podía sentir la desesperación de los momentos finales. En uno de ellos, recordaba estar en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, donde un capitán le advertía sobre una falla mecánica.

En una segunda visión, el desenlace era fatal: “Vuelvo y me sueño lo mismo, pero yo ya me subí al avión, se estrella. Faltaban 15 días para nacer mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín cómo me estoy yendo”, confesó.

Incluso detalló un tercer episodio donde, tras ignorar las señales, el avión perdía un motor apenas tres minutos después del despegue: “Ves al piloto desesperado, yo sentí cuando algo se desconectó... empecé a ver toda la vida”.

Un impacto profundo en su salud mental

Estas premoniciones no fueron tomadas a la ligera por el cantante, quien reconoció que vivir estas experiencias en sueños lo sumergió en cuadros de depresión y ansiedad, obligándolo a buscar ayuda profesional. “Yo lloraba. Esos han sido los momentos más difíciles de mi vida”, afirmó entonces.

Hoy, tras confirmarse el siniestro en Boyacá, aquellas palabras cobran un sentido escalofriante para sus millones de seguidores, quienes recuerdan al "Aventurero" no solo por su voz, sino por la sensibilidad de un hombre que, de alguna manera, sintió que el cielo le estaba enviando un mensaje.