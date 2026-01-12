¡Vivita y coleando! Julio César Chávez visita a Yolanda Andrade y calla rumores sobre su estado de salud

Suscríbete a nuestros canales

Cansados de los rumores, las especulaciones y los comentarios alarmistas, Julio César Chávez y Yolanda Andrade decidieron hablar claro. A través de un video difundido en Instagram, el legendario campeón de boxeo apareció junto a la conductora para desmentir versiones que circulan desde hace meses sobre su estado de salud, llegando incluso a asegurar falsamente su fallecimiento.

Julio César Chávez explota contra los rumores

Desde Sinaloa, tierra natal de Yolanda Andrade, Julio César Chávez no se guardó nada y envió un mensaje directo a periodistas y opinadores que, según sus palabras, “matan y entierran todos los días” a la conductora. Su intervención fue contundente: Yolanda está viva, presente y acompañada de su familia.

El exboxeador incluso recurrió al humor para reforzar el momento, señalando que la madre de Yolanda está “más cuerda y más sana” que él mismo. La escena, lejos de ser solemne, buscó desmontar la narrativa dramática que se ha construido alrededor de la salud de la presentadora.

Yolanda Andrade con el humor de siempre

Visiblemente tranquila, Yolanda tomó la palabra para agradecer el encuentro y aclarar cómo se encuentra. Aseguró sentirse muy bien y feliz de estar rodeada de su mamá, sus hermanos y amigos cercanos, dejando ver una imagen muy distinta a la que han pintado algunos titulares.

Además, hizo un llamado directo a frenar la desinformación. Pidió que no se siga “mortificando a la gente” con versiones que no son ciertas y envió besos y bendiciones a quienes la siguen y se han preocupado por ella.

Un mensaje que busca cerrar la polémica

Como muestra de su buen ánimo, Yolanda aprovechó para enviar un saludo especial a Culiacán y confesar que extraña los dulces y los tacos de carnitas de su tierra, un detalle cotidiano que reforzó la naturalidad del momento.

El video cerró con una bendición de Julio César Chávez y una frase que resume el espíritu del encuentro: Yolanda Andrade está “vivita y coleando”.

