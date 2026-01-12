¡Entre el glamour y el fracaso total! Estos son los mejores y peores looks de los Golden Globes 2026

Suscríbete a nuestros canales

La 83ª edición de los Golden Globe Awards volvió a convertir la alfombra roja en un espectáculo paralelo al de los premios. Celebridades desfilaron con atuendos que iban desde la sofisticación más clásica hasta apuestas audaces que generaron todo tipo de reacciones. Mientras algunos diseños brillaron y se convirtieron en inspiración para la temporada, otros provocaron críticas, memes y comparaciones que los colocaron en la lista de los peores looks de la gala.

Mejor vestido: Emma Stone con propuesta atrevida

Una de las apariciones más comentadas fue la de Emma Stone, quien llevaba un conjunto amarillo pastel diseñado por Louis Vuitton. Su look de dos piezas, con crop top y falda larga de lentejuelas, destacó por su audacia en color y forma, marcando una de las apuestas más originales de la red carpet y siendo ampliamente elogiado por su frescura y estilo contemporáneo.

Impacto total: Teyana Taylor y su osado diseño

Teyana Taylor también sobresalió con un vestido negro de Schiaparelli que fue imposible de ignorar. El diseño presentaba cortes estratégicos, un llamativo detalle de pedrería en la parte trasera y un escote que reforzaba la audacia de su propuesta. Este atuendo fue uno de los más comentados de la noche por su innovación y confianza, lo que la ubicó entre los aciertos del evento.

Elegancia en metálico: Renate Reinsve

Renate Reinsve lució un vestido plateado de Louis Vuitton que brilló en la alfombra roja. La pieza sin tirantes con detalles en forma de flecos fue señalada como una de las apuestas más sofisticadas del evento, combinando modernidad con un aire clásico que captó la atención de los críticos de moda.

Clásico con un toque moderno: Glen Powell

Entre los mejores looks masculinos, Glen Powell destacó con un traje azul medianoche de Brunello Cucinelli, que mezcló la formalidad de un smoking con detalles más relajados y accesorios que le dieron personalidad al conjunto. Su estilo fue considerado uno de los más pulidos de la noche.

Otros aciertos notables

Además de estos, varias celebridades fueron señaladas positivamente por su estilo:

Olandria Carthen, quien debutó con un vestido de sirena verde esmeralda que fue aplaudido por su corte y color llamativo.

Ayo Edebiri, que optó por un vestido negro off‑shoulder con detalles sutiles que combinaron sofisticación y simplicidad.

Priyanka Chopra Jonas, llevando un vestido azul profundo con falda voluminosa y joyería llamativa, proyectando elegancia clásica.

Los looks que dividieron opiniones

No todos los atuendos tuvieron buena recepción. Algunas propuestas generaron comentarios mixtos o fueron consideradas poco favorecedoras:

Jenna Ortega presentó un vestido negro con múltiples detalles y silueta compleja que, aunque audaz, fue percibido por muchos como demasiado recargado o difícil de interpretar, perdiendo claridad en la pasarela.

Aimee Lou Wood también quedó en el debate por un vestido que según críticos no resaltó su estilo personal ni aportó dinamismo, pareciendo sobrio o poco inspirado en el contexto de una alfombra roja tan vibrante.

Rose Byrne, con un vestido verde y lazo frontal, fue descrita como impecable pero “demasiado seguro”, un look que no emocionó tanto como otros, aunque no fue catalogado como un fracaso total.

Tendencias y reflexiones finales

La moda en los Golden Globes 2026 reflejó una amplia gama de tendencias: desde colores audaces y cortes modernos hasta texturas dramáticas y siluetas inesperadas. Mientras propuestas como las de Emma Stone y Teyana Taylor encarnaron riesgo y creatividad, otros estilismos demostraron que en la moda de alfombra roja no siempre se trata de ser seguro, sino de provocar conversación.

En definitiva, esta edición demostró que el estilo sigue siendo un lenguaje propio en los eventos más importantes de Hollywood, generando aplausos, debates y, por supuesto, inspiración para futuras alfombras rojas.

