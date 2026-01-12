En detalles: ex actor de Disney es arrestado en Texas por posesión de material infantil y agresión

Suscríbete a nuestros canales

Matt Prokop fue detenido por autoridades del condado de Victoria, Texas, el pasado 24 de diciembre. Los cargos en su contra incluyen un delito grave de segundo grado por posesión de pornografía infantil. También enfrenta un cargo por agresión agravada con un arma mortal en un caso de violencia familiar, relacionado con una orden judicial de 2024.

Además de estos cargos graves, se le imputan cuatro delitos menores: violación de una orden de restricción o fianza, evasión del arresto o la detención, y dos cargos por resistirse al arresto, registro o transporte. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel del condado de Victoria, con una fianza total establecida en $117,500.

Un historial de acusaciones por violencia doméstica

Este arresto ocurre más de una década después de que salieran a la luz graves acusaciones de violencia durante su relación con la actriz Sarah Hyland, su exnovia y coprotagonista en la película de Disney "Un chiflado encantador".

En documentos judiciales presentados en 2014, Hyland detalló que Prokop la había golpeado contra un vehículo y la había estrangulado durante una discusión. La actriz también alegó que, cuando intentó terminar la relación, Prokop amenazó con matar a su perro y quemar su casa. Hyland obtuvo una orden de restricción en su contra en septiembre de 2014, con la ayuda de su compañera de reparto en "Modern Family", Julie Bowen.

Recientemente, en octubre de 2024, Hyland reflexionó sobre el impacto duradero de aquella relación abusiva, afirmando que esas experiencias "dejan una cicatriz en el alma" y que la recuperación completa es un proceso continuo.

Una carrera truncada en Disney

Matt Prokop es conocido principalmente por interpretar a Jimmie "Rocket Man" Zara, un miembro del equipo de baloncesto, en "High School Musical 3: Senior Year" (2008). También protagonizó junto a Sarah Hyland la película original de Disney Channel "Un chiflado encantador" (2011) y tuvo apariciones en series populares como "Hannah Montana" y "The Office". Según su perfil en IMDb, no ha tenido un papel actoral desde 2013.

