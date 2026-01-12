¡Impresionante! Mattel presenta la primera Barbie con autismo

Suscríbete a nuestros canales

La nueva Barbie forma parte de la colección Fashionistas y destaca por una serie de detalles pensados para representar apoyos y experiencias comunes dentro de la comunidad autista. Su mirada está ligeramente desviada, reflejando cómo algunas personas pueden evitar el contacto visual directo. Además, cuenta con articulaciones en codos y muñecas que permiten posicionar sus brazos en movimientos repetitivos o de autorregulación.

Los accesorios juegan un papel central en su diseño. La muñeca incluye unos auriculares con cancelación de ruido, que representan una herramienta útil para gestionar la sobrecarga sensorial. También lleva un "fidget spinner" rosa funcional y una tableta que muestra aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) en su pantalla, herramientas que asisten en la comunicación diaria. Su vestido morado de rayas es holgado y de manga corta, diseñado con una lógica de comodidad sensorial para reducir el contacto de la tela con la piel.

Una colaboración esencial con la comunidad autista

El desarrollo de esta muñeca no fue una decisión unilateral de Mattel. La empresa trabajó estrechamente con la organización Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una entidad sin fines de lucro dirigida por y para personas autistas. Esta colaboración, que se extendió por más de año y medio, fue crucial para garantizar una representación auténtica y alejada de estereotipos.

Colin Killick, director ejecutivo de ASAN, destacó la importancia de esta representación: "Como orgullosos miembros de la comunidad autista, nuestro equipo de ASAN está encantado de ayudar a crear la primera muñeca Barbie con Autismo de la historia. Es muy importante que los niños y niñas de la comunidad autista vean representaciones auténticas y alegres de sí mismos".

Un paso más en el compromiso de diversidad de Barbie

Esta Barbie con autismo se integra a la línea Fashionistas, que supera los 175 modelos y que en los últimos años ha incorporado muñecas con otras condiciones, como síndrome de Down, diabetes tipo 1 y discapacidad visual. La directora global de muñecas de Mattel, Jamie Cygielman, afirmó que la compañía está "orgullosa" de presentar esta muñeca, la cual "ayuda a ampliar lo que significa la inclusión en el mundo del juguete y más allá, porque cada niño merece verse reflejado en Barbie".

