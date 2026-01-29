¡Continúa la polémica! Abogados se retiran de la defensa de Mireddys González en medio de la batalla legal contra Daddy Yankee

Suscríbete a nuestros canales

En un giro inesperado que complica su defensa, Mireddys González Castellanos vio cómo tres de sus abogados renunciaron a su representación en medio de la compleja batalla legal contra su exesposo, el cantante Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez). Los licenciados Mayra López Mulero y Yancarlos Maysonet Hernández, representantes de Mireddys, y Alberto C. Rivera Ramos, abogado de su hermana Ayeicha, presentaron mociones de renuncia los días 23 y 24 de enero ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, alegando una "razón justificada e imprevista" para abandonar el caso. El juez superior Anthony Cuevas Ramos aceptó las renuncias, relevando a los profesionales de su cargo.

Una retirada que huecos

Las renuncias no son totales, pero sí estratégicamente significativas. Los abogados que dimitieron se encargaban específicamente de los casos estatales relacionados con el control de las corporaciones del artista, El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.. Esta rama del litigio comenzó en diciembre de 2024, cuando Daddy Yankee demandó para recuperar el acceso y la administración de sus empresas. Los letrados solicitaron al tribunal un plazo razonable para que sus exclientes encontraran nueva representación, asegurando haber notificado "cabalmente" a Mireddys sobre todos los términos procesales pendientes.

No obstante, Mireddys González no se queda completamente indefensa. En otros frentes paralelos de esta guerra legal, como el caso de liquidación de bienes gananciales, ya cuenta con un equipo diferente integrado por los licenciados José R. Negrón Fernández, Liza M. Ortiz Camacho y Pilar Pérez Rojas.

Una guerra legal multimillonaria y multifacética

La renuncia de los abogados ocurre en el contexto de una de las separaciones más contenciosas y enredadas de la farándula latina. Tras casi 30 años de matrimonio, la disputa entre Daddy Yankee y Mireddys González se ha multiplicado en al menos ocho casos diferentes en tribunales estatales y federales.

El conflicto abarca desde la administración de empresas hasta acusaciones de desvío de fondos millonarios, creando un laberinto legal donde ambas partes se acusan mutuamente.

Un proceso marcado por la tensión y los ultimátums judiciales

Este litigio ha estado lejos de ser tranquilo. En etapas anteriores, el juez Cuevas Ramos ya había tenido que llamar la atención a los abogados de ambas partes, instándolos a "controlar sus emociones y que le bajen a los egos", bajo amenaza de imponer multas de 5,000 dólares por incumplimiento. El magistrado llegó a advertir sobre la posibilidad de descalificar a cualquier abogado cuya conducta obstruyera la administración de justicia.

¿Qué sigue en el proceso legal?

La salida de los abogados en un momento crítico introduce un nuevo elemento de incertidumbre en los casos corporativos estatales. Mireddys González y su hermana tienen ahora un plazo limitado para contratar nueva representación especializada que pueda retomar los hilos de una defensa compleja, mientras el resto de los frentes legales —especialmente la multimillonaria demanda por daños y la liquidación de bienes— siguen su curso.

