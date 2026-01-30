Reconocido actor de Hollywood confiesa haber sedado a diversas mujeres para cometer abuso: esto se sabe del caso

Suscríbete a nuestros canales

Un depósito legal sellado durante años ha destapado una de las confesiones más crudas del escándalo que rodea a Bill Cosby. De acuerdo con documentos judiciales a los que accedieron medios como TMZ y confirmados por otras fuentes, el actor admitió bajo juramento haber obtenido siete recetas para Quaaludes, un potente sedante, con el plan específico de dárselos a mujeres para tener relaciones sexuales. Esta nueva revelación, parte de una demanda civil presentada por la acusadora Donna Motsinger, reactiva el debate sobre la conducta del que fuera conocido como "el padre de América" y su patrón de comportamiento ante las más de 60 mujeres que lo han acusado de agresión sexual.

La nueva confesión

Los documentos, que corresponden a una declaración recientemente divulgada, detallan que Cosby consiguió las recetas del Dr. Leroy Amar, un ginecólogo y amigo personal, durante una partida de póker en la casa del comediante en Los Ángeles, antes de 1972 . Cosby testificó que él mismo nunca tomó los Quaaludes y que su única intención al obtenerlos era "dárselos a mujeres con la esperanza de tener sexo". Describió las pastillas como "redondas y blancas" y confirmó que el Dr. Amar sabía que él no las consumiría personalmente. El médico perdió su licencia médica en California en 1979.

Esta confesión es central en la demanda de Donna Motsinger, quien alega que Cosby la drogó y violó en 1972. La acusadora relata que el comediante le dio una píldora que parecía una aspirina, tras lo cual entró y salió de la conciencia y despertó en su casa solo en ropa interior. Cosby busca que este caso sea desestimado.

La defensa de Cosby

Frente a las revelaciones, un representante de Bill Cosby emitió un comunicado calificando los reportes de "una distorsión" basada en fragmentos selectos del depósito. El portavoz argumentó que "nunca" Cosby ha admitido "incapacitar involuntariamente a nadie" y contextualizó el uso de los Quaaludes como "la droga de fiesta de los 70", que se consumía "como caramelos" y era publicitada en vallas publicitarias. La defensa sostiene que será un jurado quien decida si es creíble que la demandante confundiera un Quaalude con una aspirina.

Un eco del pasado

Las recientes admisiones hacen eco de una declaración jurada aún más explosiva que Cosby dio en 2005, la cual se hizo pública una década después y cambió para siempre la percepción pública sobre él. En ese testimonio, vinculado a la demanda de Andrea Constand, Cosby ya había admitido obtener Quaaludes para dárselos a mujeres jóvenes con fines sexuales y describió el uso de su "poder, pastillas y dinero" para manejar estas situaciones.

Esa declaración de 2005 fue tan determinante que un juez permitió su uso como prueba en el posterior juicio criminal de Pensilvania, a pesar de los esfuerzos de la defensa por bloquearla. Además, reveló que Cosby utilizaba dinero canalizado a través de su agente y ofrecía entrevistas en medios para silenciar los escándalos.

La larga sombra legal de un patrón de conducta

Con su condena criminal anulada en 2021, Cosby solo enfrenta actualmente demandas civiles como la de Motsinger. Sin embargo, cada nueva revelación de sus propias palabras bajo juramento refuerza las acusaciones de un patrón sistemático descrito por decenas de mujeres, manteniendo al exprotagonista de El show de Cosby en el centro de uno de los escándalos de conducta sexual más graves y duraderos de la industria del entretenimiento.

