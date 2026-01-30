De los realitys a la pantalla grande: Paris Hilton estrena su nuevo documental “Icono infinito”

Suscríbete a nuestros canales

Paris Hilton reescribe su propia historia, una vez más, pero esta vez a través de la banda sonora de su vida. "Ícono Infinito: Una Memoria Visual" (título original Infinite Icon: A Visual Memoir) llega a los cines este enero de 2026 para ofrecer un retrato íntimo y honesto de una de las figuras más famosas y malinterpretadas del siglo XXI. Con una duración de 1 hora y 58 minutos, el documental dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan se centra en un eje poco explorado: cómo la música se convirtió en su herramienta de supervivencia, sanación y reapropiación personal tras años de abuso en centros para adolescentes y del acoso de los paparazzi.

De videos caseros al escenario

La película se construye como una "memoria visual" que entrelaza décadas de archivos personales, videos caseros inéditos y material de observación directa con entrevistas íntimas y poderosas presentaciones musicales en vivo. El punto culminante narrativo es su regreso a la música en 2024, culminando con su primer concierto completo en el Hollywood Palladium, un acto que funciona tanto como regreso artístico como de reclamación de su narrativa.

El documental profundiza en momentos crudos. Paris revisita su infancia, su adolescencia como "club kid" en los años 90 —donde encontró en la noche un refugio para su timidez— y el implacable escrutinio mediático de los 2000 que la catalogó como una "fiestera consentida". En uno de los momentos más reveladores, grita durante una discusión: "¡Tengo TDAH, no me digas que pause!", mostrando una faceta descarnada de su vida con este trastorno.

"Una carta de amor a los clubes nocturnos"

El director Bruce Robertson define el filme como "una carta de amor a la importancia de los clubes nocturnos en la sociedad y la cultura, y cómo son un espacio seguro para tanta gente", especialmente para comunidades como la LGTBIQ+. Para Hilton, estos espacios y la música que en ellos resonaba no eran evasión, sino salvación. La canción "Free" de Ultra Naté se erige como su himno personal; al escucharla en un club de Nueva York, afirma que "la letra resonó tanto en mí que se me saltaron las lágrimas. Sentí que estaba escrita para mí".

Esta narrativa choca frontalmente con la imagen frívola que durante años proyectaron los medios. El documental dialoga con debates contemporáneos sobre salud mental y la misoginia mediática, revisitando una época marcada por el tratamiento hostil hacia las mujeres jóvenes famosas. Incluye una entrevista con Sarah Ditum, autora de "Toxic: Women, Fame and the Noughties", para analizar este fenómeno, aunque según la crítica de The Guardian, este interesante análisis pronto es abandonado en favor de una "indiscriminada no-curación de narcisismo".

Secuela de un fenómeno y llegada con polémica

"Ícono Infinito" se presenta como la secuela natural del impactante documental "This Is Paris" (2020), que superó los 80 millones de visualizaciones y ayudó a impulsar cambios legislativos en EE.UU. contra los abusos en centros juveniles. La nueva entrega incluye apariciones de figuras como Nicole Richie, Sia, Meghan Trainor y Rina Sawayama, y acompaña el lanzamiento de su álbum "Infinite Icon", que debutó en el número uno del listado Billboard Top Current Pop Album Sales.

No obstante, no todas las críticas son halagüeñas. Algunos medios como The Guardian han tildado el documental de "insufrible acto de docu-auto-amor" y "las dos horas más largas de la vida de cualquiera", criticando su falta de profundidad analítica y la omisión de su privilegiado contexto familiar. Para sus seguidores, sin embargo, el filme es "un llamado inspirador a abrazar tu verdad" y una experiencia que los dejó "empoderados y con los ojos llorosos".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube