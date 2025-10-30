¡Adorable! Paris Hilton y su hijo inician Halloween con un homenaje a la Princesa del Pop

Suscríbete a nuestros canales

Paris Hilton dio inicio oficialmente a la temporada de Halloween con un homenaje emotivo a su amiga Britney Spears, luciendo un disfraz inspirado en la cantante que incluyó una peluca rubia platino y un atuendo que evoca el estilo característico de la estrella pop. La socialite compartió el video a través de sus redes sociales, donde se la ve disfrutando del momento mientras prepara la celebración de la festividad.

El gesto adquiere especial significado considerando la larga amistad que ambas celebridades han mantenido por años, sobreviviendo a los altibajos de la fama y apoyándose mutuamente en momentos personales difíciles. Hilton ha sido vocal en su apoyo a Spears durante su batalla legal por la liberación de la tutela que la mantuvo controlada por 13 años.

Phoenix y su "Tía Britney"

El momento más destacado del video llegó cuando Phoenix, el hijo de 22 meses de Paris Hilton y Carter Reum, apareció en pantalla enviando saludos a su "tía Britney" , demostrando la cercana relación que existe entre las celebridades a nivel familiar. El pequeño, vestido con un disfraz diferente al de su madre, agregó un toque de ternura espontánea a la publicación.

Esta no es la primera vez que Paris Hilton muestra la conexión entre su hijo y la cantante. En anteriores ocasiones, la empresaria ha compartido cómo Spears ha mostrado cariño hacia el pequeño, reforzando los lazos que unen a ambas familias más allá de los reflectores y la vida pública.

Una amistad sólida

La relación entre Paris Hilton y Britney Spears se remonta a más de dos décadas, cuando ambas emergieron como íconos pop de los años 2000. A lo largo de los años, han mantenido una amistad que ha incluido apariciones públicas juntas, apoyo mutuo en proyectos profesionales y, más recientemente, respaldo durante momentos personales desafiantes.

Hilton ha sido particularmente vocal sobre su admiración por la forma en que Spears ha enfrentado sus desafíos, describiéndola en varias ocasiones como "una guerrera" y elogiando su resiliencia frente a las presiones mediáticas y legales que han marcado su vida adulta.

La tradición Hilton de halloween

Paris Hilton es conocida por tomarse muy en serio las celebraciones de Halloween, tradicionalmente invirtiendo importantes sumas en disfraces elaborados y organizando fiestas temáticas. Su homenaje a Britney Spears este año se enmarca dentro de esta tradición, donde cada año elige personajes que reflejan tanto tendencias actuales como figuras significativas en su vida personal.

El año pasado, la socialite sorprendió a sus seguidores con un disfraz de Megan Fox en la película "Jennifer's Body", demostrando su atención al detalle y su conocimiento de la cultura pop. Su elección de este año para homenajear a Spears refuerza su reputación como una de las celebridades que mejor comprende el lenguaje visual de las redes sociales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube