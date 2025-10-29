César Román comparte su lado más vulnerable: Es la primera vez en mi vida que me toca ser el paciente 

Suscríbete a nuestros canales

César Román sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video publicado en su Instagram, mostrando por primera vez cómo es estar del otro lado, como paciente. Con la rodilla vendada y sentado en una silla de ruedas, el actor relató con sinceridad:

El clip documenta todo el proceso: desde la preparación hasta los insumos que se utilizan en la cirugía, pasando por los detalles que hacen de un momento médico algo cercano y humano. La autenticidad de César hizo que los fans se sintieran más cerca de él, compartiendo su nerviosismo y tranquilidad a la vez.

Un equipo de apoyo incondicional

En la publicación, César agradeció especialmente a su esposa Carmen Alicia, a quien llamó “la mejor enfermera sobre ruedas”, y a Juliet Lima, que lo acompañó desde temprano al hospital. También mencionó a sus amigas Giuliani C. y Adriana Sosa, quienes estuvieron presentes para apoyarlo durante el procedimiento.

“Me tocó a mí ser el paciente por primera vez en mi vida… todo salió bien gracias a Dios. Ahora solo queda terapia física y recuperarme”, escribió César, dejando claro que la cirugía fue un éxito y que su actitud positiva fue clave.

Un testimonio entre lo tierno y lo cercano

En el video César se mostró en camilla y algunos de los insumos que necesitaría posterior a la operación y más adelante mostró con ternura a su esposa quién aún en silla de ruedas lo acompañaba, algo que valoró como un gran gesto de amor,

"Ella es mi enfermera, ¿quién lleva a quién? Pero con todo el amor del mundo”, comentó mientras mostraba a Carmen Alicia.

Al final, se le ve con la pierna vendada y la sonrisa de alguien que, a pesar del nerviosismo y la anestesia la cirugía fue un éxito.

Recuperación y esperanza

Ahora César se enfoca en su recuperación y la terapia física, manteniendo el mismo positivismo que mostró en su video. Su mensaje fue claro: la vulnerabilidad también se comparte, y agradecer a quienes te acompañan es tan importante como el cuidado médico.

