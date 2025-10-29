Miss Cuba rumbo a Tailandia: Lina Luaces demostró que está preparada física y mentalmente para darlo todo por la corona

El aeropuerto se convirtió en escenario de espectáculo cuando la Miss Cuba, Lina Luaces se presentó lista para su gran aventura hacia Tailandia y no fue un simple embarque: hubo flashes, gritos de fanáticos y cámaras transmitiendo en vivo cada detalle de su despedida. Maletas y una sonrisa radiante hicieron que la escena recordara más a una alfombra roja que a un aeropuerto.
Familiares y amigos cercanos la acompañaron y entre risas nerviosas y saludos a la prensa, Lina lució concentrada pero emocionada, consciente de que este viaje marca un antes y un después en su carrera y vida personal.
Outfit de partida: elegante y lleno de estilo
Lina Luaces deslumbró en su despedida con un vestido blanco corto, diseñado con un detalle diagonal al frente que le daba un aire moderno y sofisticado al mismo tiempo. La prenda, ajustada a su figura, combinaba frescura y glamour.
Para complementar, llevaba una capa elegante que caía suavemente sobre sus hombros, aportando dramatismo y movimiento al caminar. Su look se coronaba con un pequeño sombrero de malla, colocado sobre el cabello, que añadía un toque chic y sofisticado, recordando los estilos de alfombra roja y pasarela. Cada elemento del outfit reflejaba estilo, confianza y personalidad, haciendo que su partida rumbo a Tailandia fuera inolvidable.
Un aeropuerto convertido en escenario de emociones
Palabras que revelan su fuerza interior
Rumbo a Tailandia: un vuelo lleno de sueños
Con el avión despegando, Lina comenzó oficialmente su aventura hacia Miss Universo 2025. Su preparación incluye no solo vestuarios y trajes típicos, sino también la confianza y la claridad de su propósito. La despedida mostró que, detrás de la belleza, hay determinación, pasión y un fuerte compromiso con representar a su país de la mejor manera posible.
El camino que inicia Lina Luaces es también un mensaje de inspiración: cada paso, cada decisión y cada emoción la acercan a cumplir un sueño que refleja esfuerzo, familia y resiliencia.
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube