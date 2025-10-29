Sudamérica aplaude a una exmiss Venezuela: ¿cómo su negocio logró estar entre las cinco mejores?

Suscríbete a nuestros canales

La ex Miss Venezuela, Amanda Dudamel, ha vuelto a poner a Venezuela en el mapa continental, pero esta vez no por su carrera en el modelaje, sino por el café. Su cafetería, 'Tributo Casa de Café', se ubicó en el quinto lugar del ranking “Las 100 mejores cafeterías de Sudamérica 2025”, un reconocimiento que evalúa calidad, creatividad, sostenibilidad y experiencia de cliente.

El anuncio se realizó durante la feria Cafés de Colombia Expo 2025, donde un jurado de más de 140 expertos evaluó los distintos establecimientos participantes. Este logro demuestra que el esfuerzo por combinar arte, cultura y pasión por el café puede trascender fronteras y ser reconocido a nivel continental.

Una propuesta que combina identidad y creatividad

Desde su sede en Chacao, Tributo Casa de Café celebra la riqueza del café merideño y rinde homenaje al talento venezolano. Cada detalle, desde el diseño del local hasta la presentación de cada bebida, busca ofrecer una experiencia que vaya más allá del simple consumo: es una mezcla de identidad, arte y sabor.

Amanda Dudamel expresó su emoción por el logro:

"Este proyecto nació para celebrar lo mejor de nuestra tierra. Estoy muy orgullosa de que nuestro café y nuestra cultura sean apreciados en toda Sudamérica”.

Este reconocimiento refleja que, además de la calidad del producto, la propuesta cultural y estética de la cafetería es un factor clave para destacar entre los mejores del continente.

Competencia de alto nivel y un lugar en la élite

El ranking que situó a Tributo Casa de Café en quinto lugar estuvo encabezado por Tropicalia Coffee (Colombia), seguido de Kafi Wasi Café (Perú), Holaste! Specialty Coffee (Chile) y FANKØR (Ecuador).

Los evaluadores consideraron factores como la experiencia integral del cliente, la calidad de los granos, la preparación del café y las prácticas sostenibles, destacando que la cafetería venezolana logra equilibrar tradición y modernidad en cada taza.

Amanda Dudamel: del glamour al aroma del café

El reconocimiento de Tributo Casa de Café evidencia que Amanda Dudamel ha sabido trasladar su disciplina y creatividad del mundo de la belleza al negocio del café. Su cafetería no solo promueve el café venezolano, sino también la cultura y el talento local, convirtiéndose en un referente para emprendedores y amantes del café en Sudamérica.

