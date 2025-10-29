Ninel Conde reaparece irreconocible: esta sería la exhorbitante cifra que pagó por verse diferente

Suscríbete a nuestros canales

​La reconocida artista Ninel Conde, cariñosamente apodada el "Bombón Asesino," ha acaparado la atención de sus seguidores y de los medios al mostrar un cambio radical en el color de sus ojos, dejando atrás su tono café natural por un vibrante verde.

​Un Vistazo Renovado que Genera Expectativa

El 25 de octubre, Ninel compartió un video en Instagram para presumir un nuevo estilo de cabello. Sin embargo, fue el inusual tono verde de sus iris lo que inmediatamente se convirtió en el foco de comentarios.

La intriga creció al día siguiente con una serie de fotografías adicionales en su feed, acompañadas de un simple mensaje de buenos deseos: "Feliz domingo. Les amo, mis bombones. No se olviden de agradecer." La artista no ofreció explicaciones, manteniendo el hermetismo sobre el origen de su nueva mirada.

​Revelación: Queratopigmentación como Elección Audaz

​Aunque Ninel Conde no ha hecho una declaración oficial exhaustiva, el periodista Gustavo Adolfo Infante despejó las dudas en su programa 'Sale el sol', donde confirmó que el cambio no se debe a lentes de contacto ni a filtros, sino a un procedimiento estético permanente.

Se trata de una queratopigmentación, una técnica avanzada que altera el color del iris mediante la aplicación de pigmento en la córnea o capas oculares, generalmente asistida por láser, según Infante, la cantante viajó a Nueva York para realizarse la intervención en la clínica Kerato, especializada en este tipo de modificaciones por un costo estimado de $12,000 dólares aproximadamente.

​La elección de la artista fue el tono verde olivo, argumentando que armoniza perfectamente con su piel y su cabello, logrando un resultado que ella describe como "muy hermoso y natural."

​Más que un Cambio Estético, una Nueva Etapa

​Para Ninel, este no es solo un procedimiento físico. La artista, conocida por su apertura a las cirugías y transformaciones, enmarcó la decisión como un símbolo de crecimiento personal. La estrella compartió su profundo sentir al respecto:

​"A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente."

​La gran satisfacción de Ninel con el resultado fue evidente; al verse al terminar la intervención, a pesar de que las redes sociales se llenaron de críticas y opiniones diversas sobre su decisión, la cantante optó por ignorar los comentarios negativos, enfocándose en la felicidad y el significado personal de su radical renovación estética.

