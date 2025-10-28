Chris Evans y Alba Baptista dan una gran sorpresa: un nuevo capítulo comienza para la pareja

Suscríbete a nuestros canales

Chris Evans y Alba Baptista se conocieron en Europa durante la filmación de distintos proyectos cinematográficos. Aunque ambos estaban concentrados en sus carreras, la química fue inmediata y comenzaron a forjar una amistad que pronto se convirtió en romance. La pareja fue vista por primera vez públicamente en noviembre de 2022, confirmando su relación durante un paseo por Central Park, en Nueva York.

Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil extremadamente bajo, evitando los reflectores y compartiendo solo pequeños momentos con sus seguidores. Esta discreción les ha permitido consolidar su relación sin la presión mediática que normalmente acompaña a celebridades de su talla.

Boda íntima en Cape Cod

En septiembre de 2023, Chris y Alba se casaron en una ceremonia íntima en Cape Cod, Massachusetts. El evento estuvo reservado para familiares cercanos y amigos selectos, sin cobertura mediática, demostrando la prioridad que le dan a la privacidad dentro de su relación.

La boda reflejó la discreción que caracteriza a la pareja: un compromiso celebrado con sencillez, pero cargado de simbolismo y cariño, lejos del bullicio de Hollywood, reafirmando así la fuerza y estabilidad de su vínculo.

La llegada de su primer hijo

El 25 de octubre de 2025, Chris Evans y Alba Baptista dieron la bienvenida a su primer hijo en Massachusetts. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre el nombre ni el sexo del bebé, respetando la misma privacidad que han mantenido durante todo el embarazo.

La noticia ha sido confirmada por fuentes confiables y celebrada por seguidores y medios, marcando un hito en la vida de la pareja. Este momento representa un nuevo capítulo de felicidad y estabilidad, lejos de las cámaras y del constante escrutinio público.

Un hogar lejos de los reflectores

Chris y Alba residen actualmente en Massachusetts, donde han construido un hogar seguro y tranquilo. Este espacio les permite vivir su vida familiar sin la constante presión de los medios y disfrutar de la crianza de su hijo en privacidad.

Su residencia refleja la filosofía de la pareja: mantener el equilibrio entre la carrera profesional y la vida personal, priorizando su bienestar y el del recién nacido. Esta decisión también refuerza su reputación como una de las parejas más discretas y coherentes de Hollywood.

Un amor que trasciende la fama

A pesar de la popularidad de ambos, han logrado mantener su relación sólida y reservada, demostrando que el romance puede prosperar incluso en la intensa presión del mundo del espectáculo.

La llegada de su primer hijo refuerza esta dinámica, consolidando a Chris Evans y Alba Baptista como un ejemplo de cómo construir una familia feliz mientras se mantiene el equilibrio con la vida profesional y mediática.

