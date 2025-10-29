La sorprendente revelación de la hija de Daddy Yankee: Me han llamado Judas

Suscríbete a nuestros canales

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, habla sobre el muy publicitado divorcio de sus padres a través de su canal de YouTube, donde expresa la crudeza de haber vivido este proceso en el ojo público. La joven de 28 años, quien es maquilladora profesional, confesó que el camino ha sido "bien difícil", especialmente porque su madre deseaba un divorcio discreto y privado, mientras que su padre, el cantante, "quiso todo lo contrario".

"Mi mamá quería un divorcio en privado, que todo fuese low key, discretamente y se acabó, porque no había que hacer un big deal de todo esto, pero mi papá quiso todo lo contrario y por eso estamos en esta posición, públicamente expuestos", declaró Jesaaelys en un video que supera la hora de duración. Este conflicto de enfoques ha tenido consecuencias directas en su vida personal, recibiendo insultos y amenazas constantes.

La cruda reacción de los fanáticos

La exposición mediática del divorcio ha generado una ola de reacciones tóxicas hacia Jesaaelys. La hija de Daddy Yankee reveló que prácticamente a diario recibe amenazas de muerte e insultos de algunos seguidores del artista.

"Mucha gente ha tenido la audacia de opinar de un tema del que no saben absolutamente nada. Me han dicho 'Judas', 'la traicionera', 'la consentida'... Son fans asquerosos, tóxicos, puercos, que idolatran", señaló con evidente dolor, aclarando que no se refiere a su propia comunidad de seguidores, sino a aquellos que siguen radicalmente a su padre.

Una relación familiar "Super Lacerada"

Al ser cuestionada directamente sobre su relación con Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, Jesaaelys confirmó que la conexión paternal "está super lacerada", utilizando el mismo término que el cantante había empleado previamente ante los medios.

"Yo confirmo que nuestra relación está super lacerada y él sabe por qué", afirmó la hija menor del artista, añadiendo que "es horrible estar en esta situación por una persona que yo amo con todo mi corazón, eso es lo más brutal". Esta declaración contrasta con las palabras de Daddy Yankee en enero, cuando tras salir de una audiencia en el Tribunal de San Juan se refirió a Jesaaelys como "mi reina" y declaró: "La vi entrando en la corte y le dije Dios te bendiga, eres mi reina, siempre lo va a ser".

Búsqueda de paz en medio de la tormenta

Jesaaelys aseguró sentirse con la conciencia tranquila y en paz, orando para que este proceso termine de la mejor manera posible. "Estoy yendo a mis terapias, me va muy bien, siento que es super necesario, porque te ayuda a manejar tus pensamientos en la dirección correcta, porque uno es humano", sentenció.

Mientras la familia navega por este difícil proceso, Daddy Yankee ha tomado decisiones significativas respecto al futuro de su legado empresarial, anunciando que su hija mayor, Yamilette Ayala (de 29 años y fruto de otra relación), tomará la presidencia de sus corporaciones, El Cartel Records y Los Cangris, como parte de los acuerdos durante el proceso de divorcio con Mireddys González.

