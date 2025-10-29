Belinda contra Lupillo Rivera: las consecuencias del conflicto legal que enfrentan los cantantes

Suscríbete a nuestros canales

La publicación del libro autobiográfico del cantante mexicano Lupillo Rivera, Tragos Amargos, desató un nuevo capítulo en la conocida disputa mediática con la cantante Belinda, llevando al artista a realizar ajustes significativos en la edición mexicana de su obra.

La controversia escaló al plano legal después de que la española interpusiera una denuncia formal, alegando violencia digital y mediática.

El punto central de la denuncia de Belinda es la inclusión, en la versión original del libro, de fotografías y pasajes que, según sus representantes, detallan aspectos de su vida privada sin su consentimiento. La cantante acusa a Lupillo Rivera de vulnerar su intimidad y utilizar su imagen con fines de promoción, lo que la llevó a solicitar medidas de protección ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Como consecuencia directa de las acciones legales, el mexicano confirmó que la edición de Tragos Amargos distribuida en México fue modificada. El cambio más notable fue la eliminación de las páginas y todo el contenido visual relacionado con Belinda.

Además, explicó que esta medida se tomó para evitar "más complicaciones legales" y por "respeto a las leyes de cada país", haciendo una distinción entre la legislación de Estados Unidos, donde su libertad de expresión es más amplia, y la mexicana.

El cantante ha sostenido que su intención al escribir el libro era contar su vida con honestidad, argumentando que el pasaje dedicado a Belinda es solo un capítulo y medio de un total de 33, y reafirmando su versión de que tuvieron una "relación sentimental que duró siete meses".

Una Contrademanda en Curso

La batalla legal no se detuvo en la denuncia de Belinda, debido a que el equipo legal de Lupillo Rivera anunció una contrademanda contra la cantante por los delitos de falsedad de declaraciones y fraude procesal.

La defensa del cantante alega que la artista se contradijo en su declaración ante la autoridad ministerial:

Inicialmente, habría reconocido haber tenido una relación sentimental con Lupillo.

Posteriormente, habría intentado modificar su testimonio, alegando que el vínculo con el cantante fue meramente laboral.

Esta supuesta contradicción y falsedad ante las autoridades es lo que motivó a Rivera a iniciar su propia acción legal, buscando desvirtuar las imputaciones y defender su derecho a relatar su autobiografía.

