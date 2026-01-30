Anuncian auditoría de todos los operadores de rifas en el país

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Loterías (Conalot) informó a través de redes sociales que procederá a "auditar los sistemas de rifas en todas sus modalidades".

El anuncio va dirigido a todos los operadores de rifa del país.

Los distintos reglamentos para rifas, así como los registros para centros de apuestas están disponibles en la página web www.conalot.gob.ve.

Objetivos del organismo adscrito al ministerio de Economía y Finanzas

Regular y Controlar la actividad de juegos de lotería, mediante el establecimiento de principios y disposiciones de la Ley Nacional de Lotería.

Inspeccionar y fiscalizar la actividad desarrollada por los administrados, en todos los tipos de juegos de lotería y sus modalidades.

Fomentar y fortalecer la erradicación progresiva del juego ilegal de lotería.

Velar para que los recursos que se generen por la explotación de la actividad de juegos de lotería, sean destinados única y exclusivamente para la beneficencia pública y asistencia social.

