Caramelos y galletas resuelven a negocios chucheros: conoce variedad y precios

Suscríbete a nuestros canales

El caraqueño, como consumidor de chucherías, se inclina más por lo dulce como galletas, chocolates y caramelos; según dicen los comerciantes. Clientes compran en negocios de chucherías al mayor para bodegas, emprendimientos y para sí mismos.

En la Confitería El Buen Sabor de Curamichate, ubicada en Nuevo Circo, hay variedad de chuchería salada y dulce. La bolsa de 24 chupetas Bom Bom Bum o de las Pin Pop, cuesta $ 3,84; la bolsa de 48 chupetas Big Bom por $ 8,24.

En el local hay varias marcas de Pepito, Frito Lay y Munchy. La rista de 12 bolsitas de Pepito Frito Lay vale $7,69; la rista de seis bolsas tamaño familiar de Super Popy cuesta $ 5,49.

“Aquí la papa que más sale son las Rulas, son de Colombia”, dijo Lauri Arias, vendedora. La rista de 12 bolsitas individuales vale $ 7,42. La rista de 12 tostones pequeños TOM por $ 4,94; la rista de 8 bolsas familiares por $ 8,24; rista de 5 unidades de Salserito por $ 6,04.

Las galletas Chips Ahoy el paquete de 6 unidades cuesta $ 3,84; tres Sorbeticos individuales por $ 1,92; 12 paqueticos de 4 galletas Oreo por $ 4,94: el tubo por $ 2,06. La caja de 12 chocolates Savoy por $ 15,39; CriCri, con leche, Ríkiti; entre otros. Chocolate Milka (importado) detallado por $ 2,74.

La bolsa de 100 caramelos Mini Bum con chicle por $ 4,12; 100 Lokiños por $ 4,12; 50 caramelos de café por $ 3,84 “los vienen a buscar bastante”, dijo.

La gente compra para negocios o meriendas de niños

“La gente compra para cantinas, meriendas de niños y bodegas. Vienen del este de Caracas los que tienen kioscos a comprar, les sale más barato al mayor. Llevan variadito”, afirmó.

Destacó que el caraqueño es más consumidor de dulce, de galletas. Por ejemplo, de Oreo, Susy, cocosette; son más costosas, pero las compran porque les gustan, no porque lo necesitan”.

En el mayorista de chucherías Gran Innova Center, ubicado en Quinta Crespo, la bolsa de 24 chupetas Bom Bom Bum cuesta $ 3,68; Big Bom por $ 5,76; Pin Pop por $ 3,78; rista de 6 Super Popy por $ 5,49; Jumby Rico (lonchera) 12 por $ 2,52; papas Natuchip de 80 gr por $ 1,92; 12 papas Jacks por $ 13,78.

Galletas Charmy 8 por $ 1,73; bolsa de caramelos Bianchi por $ 2,98; 100 caramelos Lokiño surtidos por $ 2,52; chocolates Milka $ 3,20; Nestlé trío por $ 3,28. El negocio trabaja con Cashea.

Caraqueños compran más dulces

“El caraqueño es más de dulce, chocolate, caramelo, galletas”, dijo Neiker Benites, vendedor.

Choco Mayor, en Quinta Crespo, 24 vende chupetas Bom Bom Bum por $ 2,90; Pin Pop por $ 3,60; rista de 12 Pepitos originales por $ 9,5; Pepito Marino por $ 7,45; 12 papas Rufles por $ 14,5; bolsa de 100 gr Papas Chip por $ 2; 12 bolsitas de 28 gr de tostones TOM por $ 4,40; bolsa de 140 gr de tostones TOM por $ 1,65.

Paquete de galletas Charmy por $ 1,65 en varios sabores; Moka por $ 2,10; paquete de 150 gr de galletas Takyta por $ 0,90 en sabores chocolate y crema; Taky por $ 1,5.

Caje de 12 chocolates Savoy por $ 14,5 (con leche, Cri Cri, Galak, Ríkiti; bolsa de 50 caramelos Ricato (suave) por $ 2,60; 50 caramelos Gourmet de café por $ 2,75; entre otros. El negocio trabaja con Cashea.

El vendedor en Choco Mayor, José Enique Belisario, indicó que “hay gente que compra para su negocio, para emprendimientos o para ellos mismos. Al caraqueño le gusta de todo, salado o dulce, por igual, es algo personal”.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube