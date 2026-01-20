Perfectas para el desayuno o la merienda galletas de avena y cambur maduro

Suscríbete a nuestros canales

Algunas personas aman iniciar el día con un desayuno dulce, y esto es saludable siempre y cuando se elijan bien cada uno de los alimentos que lo componen, pues si se basan exclusivamente en bollería o azucares refinados, puede provocar picos de glucosa, cansancio y más antojos, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, la clave está en combinarlos con proteínas y grasas saludables como frutas, yogur natural, cereales integrales sin azúcar, y frutos secos. Es decir, se puede incluir algo de dulce siempre y cuando no sean opciones procesadas.

Una alternativa a considerar son las galletas de avena y cambur maduro que publica la web Anna Recetas Fáciles una preparación sana nutricionalmente, pues no lleva azúcar ni colorantes añadidos, por ejemplo. Esta receta tiene las cantidades necesarias para elaborar 12 galletas, por tanto, si deseas realizar un poco más, debes ajustar las dosis de manera proporcional.

¿Qué se necesita para elaborar estas galletas para el desayuno?

Ingredientes

- Cambures maduros (2)

- Copos de avena (100 g)

- Coco rallado (50 g)

- Huevo (1)

- Pepitas de chocolate (al gusto)

Preparación

1. Preparar la masa en un bol. Aplastar los cambures con un tenedor hasta hacerlos puré.

2. Añadir los copos de avena, el coco rallado, las pepitas de chocolate y el huevo al bol donde tienes el puré de cambures. Mezclar bien con las manos hasta obtener una masa homogénea.

3. Precalentar el horno a 180ºC – 356ºF con calor arriba y abajo y sin ventilador.

4. Formar bolitas con la masa y aplastar con la mano. Colocar sobre una bandeja con papel de horno y hornear durante 10 o 15 minutos, o hasta que veas que están doraditas.

5. Transcurrido el tiempo, poner en una rejilla para que se enfríen.

Tip

Recuerda que en cuanto termine el tiempo de cocción se deben sacar las galletas del horno para evitar que el calor las siga cocinando.

