Para el desayuno o la merienda: deliciosa y saludable granola casera

Incluir la granola en la dieta de grandes y chicos tiene grandes beneficios, pues no solo es saludable al combinar copos de avena, frutos y miel, sino que es fácil de trasladar y se puede comer en cualquier lugar y momento del día. Generalmente las personas la incluyen en el desayuno, pero también sirve de merienda o snack a cualquier hora del día.

Si deseas elaborar tu granola casera, te compartimos la receta publicada en ABC.

¿Qué se necesita para hacer la granola casera?

Ingredientes

- Copos de avena (590 g)

- Avellanas peladas (60 g)

- Pipas de girasol (40 g)

- Uvas pasas o sultanas (50 g)

- Miel gallega (100 g)

- Aceite vegetal (60 g)

- Aceite de sésamo 30 g)

- Esencia de vainilla (5 g)

- Canela molida (1/2 cucharadita)

- Azúcar moreno (50 g)

Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes líquidos en un recipiente hondo y amplio. Primero verter la miel y luego añadir el aceite vegetal, el aceite de sésamo y la esencia de vainilla. Batir con unas varillas metálicas o con un tenedor hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

2. Agregar la canela molida y el azúcar moreno. Batir de nuevo. Añadir los copos de avena al cuenco y con las manos, bien limpias, remover de abajo hacia arriba y mezclar bien.

Es importante que todos los copos de avena queden cubiertos con la mezcla de aceites para que el sabor sea igual en cada cucharada de granola que nos comamos, así que este paso hay que hacerlo a conciencia. Cuando la avena esté lista, cubrir una bandeja de horno con papel de hornear y extender sobre él la mezcla.

3. Precalentar el horno a 150ºC, con calor arriba y abajo. Introducir la bandeja en el horno en posición media y cocer durante 10 minutos.

4. Transcurrido el tiempo, sacar la bandeja del horno. Remover para que la avena de la base suba a la superficie y se tueste. Introducir la bandeja en el horno de nuevo. Cocer durante 10 minutos más antes de sacarla y remover por segunda vez. En esta ocasión añadir las avellanas, las pipas y las uvas pasas.

5. Hornear una tercera y última vez durante otros 10 minutos o el tiempo necesario para que la avena se tueste sin quemarse. Esto dependerá del horno, pero ten mucho cuidado porque no queremos que se nos dore demasiado (porque amargaría) ni, por supuesto, que se nos queme.

Cuando el punto de color sea el de nuestra preferencia. Retirar la bandeja del horno y dejar que se enfríe antes de transferir la granola a un recipiente hermético. La granola casera se mantiene en perfectas condiciones durante, al menos, dos o tres semanas.

Siempre que se guarde en un recipiente hermético y alejada de la humedad. Es posible que nunca llegues a comprobar cuánto puede durar. Porque sin duda está tan buena que no vas a poder parar de comerla.

Freepik

