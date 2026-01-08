Galletas económicas: aprende a prepararlas fácil y rápido con dos ingredientes que siempre tienes en casa

El coco es una fruta rica en vitaminas, minerales, propiedades antioxidantes y antimicrobianas, por ende, favorece la pérdida de peso, gracias a la cantidad de fibra insoluble que posee, al tiempo que ayuda a combatir el estreñimiento, según Tua Saúde.
Asimismo, el coco es uno de los ingredientes más utilizados en el mundo de la repostería, gracias al aporte tropical que proporciona a los postres, especialmente a las galletas, las cuales pueden ser realizadas fácil y rápido.
Receta para preparar galletas de crema de coco
Ingredientes
200 g de harina con levadura.
180 ml de crema de coco.
Preparación
- Vierte la crema de coco y la harina en un recipiente, mezcla ambos ingredientes durante tres minutos.
- Deja reposar la masa durante 10 minutos.
- Divide la masa en pequeñas porciones y dale forma circular.
- Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno.
- Hornea las galletas durante 15 minutos a 180ºF.
- Retira las galletas del horno y déjalas enfriar durante 15 minutos.
- Decora las galletas a tu gusto.
En conclusión, las referidas galletas también funcionan para celebraciones, puesto que, con pocos ingredientes la persona obtiene resultados abundantes, es decir, puede compartir. A su vez, son ideales para la merienda cotidiana de los más pequeños de la casa, a quienes suele encantarle comer dulce en las tardes.
Foto cortesía de: freepik
