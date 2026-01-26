¡Fácil y económicas! Paso a paso para preparar unas deliciosas y saludables galletas de chocolate con cinco ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El chocolate tiene propiedades vitamínicas que favorecen el sistema cardiovascular, al tiempo que también ayuda a reducir la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva, según la información reseñada en Tua Saúde.

Actualmente, existe una amplia gama de postres a base de chocolate, pero las galletas es uno de los más consumidos, dado a la textura y combinación de sabores que deleitan hasta el paladar más exigente.

Guía para preparar galletas de chocolate

Ingredientes

300 g de cacao en polvo.

500 g de harina de trigo con leudante.

250 g de mantequilla sin sal.

150 ml de leche de almendras.

3 cucharadas de miel.

Preparación

Vierte el cacao en polvo y la harina de trigo en un recipiente. Bate ambos ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad. Agrega la mantequilla sin sal y la leche de almendras a la mezcla. Bate durante tres minutos. Añade la miel a la mezcla y bate durante cinco minutos. Separa la masa en pequeñas porciones y dale forma circular a cada una. Agrega la masa a un papel encerado y lleva las galletas al horno durante 20 minutos a 180ºF. Retira las galletas del horno y déjalas enfriar. Decora las galletas.

En definitiva, las galletas de chocolates son ideales para compartir en una celebración. A su vez, es propicio acotar que con pocos ingredientes obtendrás buenos y excelentes resultados.

