¡Fácil y económicas! Paso a paso para preparar unas deliciosas y saludables galletas de chocolate con cinco ingredientes

El chocolate tiene propiedades vitamínicas que favorecen el sistema cardiovascular, al tiempo que también ayuda a reducir la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva, según la información reseñada en Tua Saúde.
Actualmente, existe una amplia gama de postres a base de chocolate, pero las galletas es uno de los más consumidos, dado a la textura y combinación de sabores que deleitan hasta el paladar más exigente.
Guía para preparar galletas de chocolate
Ingredientes
300 g de cacao en polvo.
500 g de harina de trigo con leudante.
250 g de mantequilla sin sal.
150 ml de leche de almendras.
3 cucharadas de miel.
Preparación
- Vierte el cacao en polvo y la harina de trigo en un recipiente. Bate ambos ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad.
- Agrega la mantequilla sin sal y la leche de almendras a la mezcla. Bate durante tres minutos.
- Añade la miel a la mezcla y bate durante cinco minutos.
- Separa la masa en pequeñas porciones y dale forma circular a cada una.
- Agrega la masa a un papel encerado y lleva las galletas al horno durante 20 minutos a 180ºF.
- Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.
- Decora las galletas.
En definitiva, las galletas de chocolates son ideales para compartir en una celebración. A su vez, es propicio acotar que con pocos ingredientes obtendrás buenos y excelentes resultados.
