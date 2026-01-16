¡Sin azúcar! Aprende a preparar unas saludables galletas de avena con este endulzante natural

Suscríbete a nuestros canales

La avena es un cereal rico en vitamina B1, B5, B9, manganeso, hierro, magnesio, zinc y fósforo, lo cual al combinarlo con la miel es ideal para la salud en general.

Asimismo, la miel es un líquido dulce derivado de las abejas, por ende, contiene antioxidantes, vitaminas C, B1, B2, B3, B5, aminoácidos y minerales, todos aportan múltiples beneficios al organismo.

De acuerdo a la información publicada en el portal web Ámbito, las galletas de avena forman parte de la gastronomía europea, pero desde hace algunos años hasta la actualidad incluyeron en la miel en la receta, con el objetivo de obtener un postre delicioso y saludable al mismo tiempo.

Foto cortesía de: freepik

Guía completa para prepara galletas de miel y avena

Ingredientes

500 g de harina de avena.

1 cucharadita de polvo para hornear.

150 g de avena en hojuelas.

5 cucharadas de miel.

3 huevos.

150 ml de leche de almendras.

Preparación

1-Vierte la harina, huevos y la leche de almendras en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que se incorporen en su totalidad.

2-Agrega la miel y la avena en hojuelas a la mezcla. Bate todos los ingredientes durante tres minutos.

3-Añade el polvo para hornear a la mezcla.

Separa la mezcla en pequeñas porciones y darle forma circular.

4-Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno por 12 minutos a 180º F.

5-Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.

6-Decora las galletas a tu gusto.

7-Consume las galletas de miel y avena.

En definitiva, las galletas de miel y avena son ideales para compartir con tus seres queridos. Además, al momento de degustarlas lo más idóneo es que consumas una bebida refrescante, a fin de deleitarte con una exquisita explosión de sabores.

Foto cortesía de: freepik

