Pagos de SNAP Florida: sepa quiénes cobrarán del 1 al 7 de septiembre según su terminal de caso

En el estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ofrece alivio alimentario a quienes más lo necesitan, así se distribuirán los pagos hasta domingo 7 de septiembre.

Debe saber que SNAP proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Este ingreso permite a las personas de bajos ingresos costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica la página web de la Food And Nutrition Service (USDA).

Tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida. La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Sin embargo, desde octubre de 2024 se definió la siguiente tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1.158

Tamaño del hogar 6: $1.390

Tamaño del hogar 7: $1.536

Tamaño del hogar 8: $1.756

+ $219 por cada persona adicional

Además, es importante recordar que esta tabulación presentará un aumento desde el mes de octubre.

Beneficiarios que recibirán pagos durante la primera semana de septiembre

Los beneficiarios deben tener claro que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP del 1 al 7 de septiembre:

Del 00 al 03: beneficios disponibles el día 1

Del 04 al 06: beneficios disponibles el día 2

Del 07 al 10: beneficios disponibles el día 3

Del 11 al 13: beneficios disponibles el día 4

Del 14 al 17: beneficios disponibles el día 5

Del 18 al 20: beneficios disponibles el día 6

Del 21 al 24: beneficios disponibles el día 7

